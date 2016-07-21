Омичи угнали экскаватор и перевернули его, на скорости войдя в поворот

Некоторые омичи в комментариях под постом выражают сомнение, что ночные гонки действительно были, и относят пост к серии «автор жжет». Один из пользователей предполагает, что водитель экскаватора «сполз на бок», заезжая на трал. Другой утверждает, что экскаватор невозможно перевернуть на скорости – только при отжимании ковшом, и то сложно. Еще один омич приводит точные данные: по его словам, максимальная скорость экскаватора – 5,5 км/ч, и перевернуться «в заносе» на нем нереально.