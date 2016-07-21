Омичи угнали экскаватор и перевернули его, на скорости войдя в поворот

Накануне в селе Трубецкое Азовского района Омской области неизвестные целую ночь катались на экскаваторе, пока машина не завалилась на обочину. Известно о необычных обстоятельствах происшествия стало из соцсети «Вконтакте».
Пользователь под ником «Элико Батоня» опубликовал фотографию лежащего экскаватора. По его словам, молодые люди, подвыпив, угнали экскаватор и всю ночь развлекались, гоняя на нем по деревне. Наутро, вероятно, утомившись, омичи не справились с управлением и, «на скорости зайдя в поворот на перекрестке», умудрились перевернуть машину.
Некоторые омичи в комментариях под постом выражают сомнение, что ночные гонки действительно были, и относят пост к серии «автор жжет». Один из пользователей предполагает, что водитель экскаватора «сполз на бок», заезжая на трал. Другой утверждает, что экскаватор невозможно перевернуть на скорости – только при отжимании ковшом, и то сложно. Еще один омич приводит точные данные: по его словам, максимальная скорость экскаватора – 5,5 км/ч, и перевернуться «в заносе» на нем нереально.
Фото: Аварийный Омск