Город55
ГлавноеВсе новости

Омичи угнали экскаватор и перевернули его, на скорости войдя в поворот

21 июля 2016, 09:54
Опасное вождение.

Накануне в селе Трубецкое Азовского района Омской области неизвестные целую ночь катались на экскаваторе, пока машина не завалилась на обочину. Известно о необычных обстоятельствах происшествия стало из соцсети «Вконтакте».

Пользователь под ником «Элико Батоня» опубликовал фотографию лежащего экскаватора. По его словам, молодые люди, подвыпив, угнали экскаватор и всю ночь развлекались, гоняя на нем по деревне. Наутро, вероятно, утомившись, омичи не справились с управлением и, «на скорости зайдя в поворот на перекрестке», умудрились перевернуть машину.

Некоторые омичи в комментариях под постом выражают сомнение, что ночные гонки действительно были, и относят пост к серии «автор жжет». Один из пользователей предполагает, что водитель экскаватора «сполз на бок», заезжая на трал. Другой утверждает, что экскаватор невозможно перевернуть на скорости – только при отжимании ковшом, и то сложно. Еще один омич приводит точные данные: по его словам, максимальная скорость экскаватора – 5,5 км/ч, и перевернуться «в заносе» на нем нереально.

Фото: Аварийный Омск

#Новости#Главное#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20