На Луне обнаружены следы столкновения с 300-километровой протопланетой

На Луне ученые нашли следы древнего столкновения с протопланетой или астероидом из-за чего на поверхности спутника Земли образовалось море Дождей, площадь которого составляет 829 тысяч квадратных километров. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Nature, кратко о них сообщает издание Space.com.