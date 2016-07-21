На Луне обнаружены следы столкновения с 300-километровой протопланетой

На Луне ученые нашли следы древнего столкновения с протопланетой или астероидом из-за чего на поверхности спутника Земли образовалось море Дождей, площадь которого составляет 829 тысяч квадратных километров. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Nature, кратко о них сообщает издание Space.com.
Согласно мнению ученых, произошло данное событие около 3,8 миллиарда лет назад. Столкнувшееся со спутником Земли космическое тело достигало в диаметре 250-300 километров и, скорее всего, относилось к объектам E-класса в поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса.
К подобным выводам ученые пришли после анализа возможных сценариев формирования геологии на Луне моря Дождей, которое включает в себя ударный кратер, а также входящие в него первичные и вторичные канавы.
Геофизиками проводились лабораторные эксперименты, в ходе которых осуществлялся обстрел специальными пушками под разными углами "мини-Луны". Исследование показало, что вторичные канавы образовались после падения отскочивших от поверхности Луны астероидных частиц.
Согласно данным предыдущих исследований, ученые предполагали, что диаметр столкнувшегося с Луной объекта равнялся 80 километрам. Проведенные эксперименты позволили уточнить размеры космического тела. По мнению геофизиков, в окрестностях Марса, Земли и Венеры на ранних этапах развития Солнечной системы находилось множество подобных протопланет или же крупных астероидов.
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Фото в тексте: space.com