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Китайцы уронили цену нового iPhone 7 до 9500 рублей

21 июля 2016, 12:07
До официального анонса смартфона.

Китайские производители уже успели создать клонов смартфона iPhone 7, официальный анонс которого состоится лишь грядущей осенью. При создании подобных устройств за основу берутся правдоподобно выглядящие макеты, сообщает 9to5Mac.

Ресурс опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в ходе которого сравниваются характеристики iPhone 6s и iPhone 7. В роли последнего выступает подделка, которую в Китае можно приобрести всего за 150 долларов (примерно 9500 рублей). Производитель отмечает, что корпус клона является подлинным и полностью соответствует заводскому.



Стоит отметить, что в связи с тем, что официально iPhone 7 представлен не был, то с уверенностью принять информацию о подлинности корпуса клона нельзя. Согласно ранее появлявшейся в СМИ информации, задняя крышка «яблочной» новинки будет немного иной – другую форму должны получить пластиковые вставки.

Тем не менее, у поклонников «яблочной компании», как пишет Cult of Mac, подделки пользуются большой популярностью. Их активно покупают пользователи, которые не могут дождаться официальной премьеры iPhone 7.


Фото: иллюстрация

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