Китайцы уронили цену нового iPhone 7 до 9500 рублей





Стоит отметить, что в связи с тем, что официально iPhone 7 представлен не был, то с уверенностью принять информацию о подлинности корпуса клона нельзя. Согласно ранее появлявшейся в СМИ информации, задняя крышка «яблочной» новинки будет немного иной – другую форму должны получить пластиковые вставки.