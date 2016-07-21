Эрдоган ввел в Турции режим чрезвычайного положения

После неудачной попытки военного переворота в Турции введен режим чрезвычайного положения. Такое решение принял президент страны Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает
Действие введенного режима продлится как минимум три месяца. Необходимость введения ЧП стала понятной Эрдогану после встречи с правительством в Анкаре. Особый статус позволит быстрее справиться с последствиями попытки
Мятежники подняли в небо авиацию, танки перегородили мосты через Босфор. Был обстрелян президентский дворец. Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.