Эрдоган ввел в Турции режим чрезвычайного положения

Действие введенного режима продлится как минимум три месяца. Необходимость введения ЧП стала понятной Эрдогану после встречи с правительством в Анкаре. Особый статус позволит быстрее справиться с последствиями попытки государственного переворота , которая произошла с пятницы на субботу.