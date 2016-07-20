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В Омске отменяется выступление звезды, приглашенной на День города

20 июля 2016, 18:03
Изменение в плане мероприятий.

Портал Gorod55 следит за обновлениями интерактивной карты празднования 300-летия города. В специальную таблицу на сайте омской мэрии добавилось еще несколько событий, приуроченных ко дню города.

- Приездом экс-участника группы «Чай Вдвоем» Стаса Костюшкина занимался Автоваз. Также к моменту выступления артиста было запланировано автородео. На сегодня известно, что Костюшкин не успевает приехать в Омск. Кто заменит артиста, станет известно в пятницу, - сообщили порталу Gorod55 в депспорта Омска.

Тем не менее, в Омске ожидается насыщенная музыкальная программа. В пятницу, 5 августа, в 20:00 на площади Победы с бесплатным концертом выступит Хор Турецкого. Такой подарок омичам к юбилею города сделало министерство культуры России.

Предварять выступление хора под руководством Михаила Турецкого будет концерт коллективов Омской филармонии, Омского музыкального театра, детский и академический хоры. Концерт, в котором примут участие более 450 музыкантов, пройдет 4 августа в 20:30 на площади Победы. Дирижером праздника станет Дмитрий Васильев, худрук Омского симфонического оркестра. Для омичей прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Дунаевского и других композиторов. На площади организуют партер на 2500 тысячи посадочных мест.

Как ранее сообщал портал Gorod55, 30 июля в Омске выступает группа «Сплин», а 31 июля - певица Елка. Выступления пройдут на Соборной площади, где будет установлена специальная сценическая площадка. 6 августа в Омске на площади Победы пройдет выступление Дениса Майданова. Вход свободный.

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