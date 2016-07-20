В Омске отменяется выступление звезды, приглашенной на День города

Предварять выступление хора под руководством Михаила Турецкого будет концерт коллективов Омской филармонии, Омского музыкального театра, детский и академический хоры. Концерт, в котором примут участие более 450 музыкантов, пройдет 4 августа в 20:30 на площади Победы. Дирижером праздника станет Дмитрий Васильев, худрук Омского симфонического оркестра. Для омичей прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Дунаевского и других композиторов. На площади организуют партер на 2500 тысячи посадочных мест.