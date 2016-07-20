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Строительный кран рухнул на мост в США, есть пострадавшие

20 июля 2016, 07:44
Движение перекрыто.

Строительный кран рухнул на проходящий через реку Гудзон в Нью-Йорке мост "Таппан Зи" во время его реконструкции.

В связи со случившемся движение по мосту было перекрыто.Травмы получили как минимум пять человек, они госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, сообщает NYDailyNews.

Власти штата отметили, что движение по мосту и по воде под ним будет перекрыто в целях безопасности на время разбора завалов. В связи со случившимся инцидентом крупная пробка образовалась у переправы из водителей, которые сообщение о происшествии не получили.

Мост "Таппан Зи" построили еще в 1955 году, на 50 лет был рассчитан его срок службы. Окончательное решение о начале его реконструкции власти штата приняли в 2013 году.

Фото: madisonscpc.com


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