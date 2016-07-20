Город55
ГлавноеВсе новости

Музыка ВКонтакте станет платной для пользователей

20 июля 2016, 13:07
До конца нынешнего года.

В скором времени в социальной сети «ВКонтакте» появятся новые функции для прослушивания аудиозаписей, за которые пользователям придется платить, кроме того, будет переосмыслен сам музыкальный раздел, сообщает издание «Известия».

Гендиректор Warner Music Group в РФ Александр Блинов заявил в рамках круглого стола на фестивале «ВКонтакте», что прослушивание аудиозаписей останется бесплатным, но в числе платных функций может появиться, например, добавление музыки на свою страницу в ВК. Подобная мера связана с тем, что исполнителей также необходимо поддерживать, они должны зарабатывать, дабы радовать своих слушателей новыми песнями в дальнейшем. Сделать это можно будет «по цене чашки кофе».

Продвижение музыки соцсеть может осуществлять с помощью плейлистов. При этом у исполнителей должны появиться страницы с дискографией так же, как это реализовано в сервисе Apple Music.

Когда новые возможности появятся в социальной сети неизвестно, но музыкальные правообладатели планируют успеть с этим до конца нынешнего года.

В пресс-службе "ВКонтакте" изданию отметили, что различные варианты монетизации будут тестироваться в сотрудничестве с партнерами-мэйджерами при помощи отдельного приложения, в котором будет лишь музыка.

Что касается подписок, вероятно, реализовываться они будут по аналогичному Apple Music механизму с возможностью ее оформления, например, на месяц, в рамках которой пользователю будут предоставляться расширенные возможности. Ориентировочную цену, как уже упоминалось, охарактеризовали стоимостью «чашки кофе».

В настоящее время цена подписки на Apple Music в России равняется 169 рублям в месяц, а у российского стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» – 149 рублей.


Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Главное#Музыка#Технологии
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20