Музыка ВКонтакте станет платной для пользователей

В скором времени в социальной сети «ВКонтакте» появятся новые функции для прослушивания аудиозаписей, за которые пользователям придется платить, кроме того, будет переосмыслен сам музыкальный раздел, сообщает издание «
Гендиректор Warner Music Group в РФ Александр Блинов заявил в рамках круглого стола на фестивале «ВКонтакте», что прослушивание аудиозаписей останется бесплатным, но в числе платных функций может появиться, например, добавление музыки на свою страницу в ВК. Подобная мера связана с тем, что исполнителей также необходимо поддерживать, они должны зарабатывать, дабы радовать своих слушателей новыми песнями в дальнейшем. Сделать это можно будет «по цене чашки кофе».
Продвижение музыки соцсеть может осуществлять с помощью плейлистов. При этом у исполнителей должны появиться страницы с дискографией так же, как это реализовано в сервисе Apple Music.
Когда новые возможности появятся в социальной сети неизвестно, но музыкальные правообладатели планируют успеть с этим до конца нынешнего года.
В пресс-службе "ВКонтакте" изданию отметили, что различные варианты монетизации будут тестироваться в сотрудничестве с партнерами-мэйджерами при помощи отдельного приложения, в котором будет лишь музыка.
Что касается подписок, вероятно, реализовываться они будут по аналогичному Apple Music механизму с возможностью ее оформления, например, на месяц, в рамках которой пользователю будут предоставляться расширенные возможности. Ориентировочную цену, как уже упоминалось, охарактеризовали стоимостью «чашки кофе».
В настоящее время цена подписки на Apple Music в России равняется 169 рублям в месяц, а у российского стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» – 149 рублей.
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