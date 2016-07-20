Музыка ВКонтакте станет платной для пользователей

В пресс-службе "ВКонтакте" изданию отметили, что различные варианты монетизации будут тестироваться в сотрудничестве с партнерами-мэйджерами при помощи отдельного приложения, в котором будет лишь музыка.



Что касается подписок, вероятно, реализовываться они будут по аналогичному Apple Music механизму с возможностью ее оформления, например, на месяц, в рамках которой пользователю будут предоставляться расширенные возможности. Ориентировочную цену, как уже упоминалось, охарактеризовали стоимостью «чашки кофе».