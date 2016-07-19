В сети появились сразу три новых iPhone7

Стало известно, что грядущей осенью компания Apple покажет сразу три новинки, а не две, как ранее ожидалось. На снимках, опубликованных порталом Nowhereelse.fr, изображены следующие модели: iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro.
Наиболее продвинутой с технической точки зрения окажется как раз версия Pro, о которой ранее не было известно. Судя по опубликованному в сети снимку, она имеет такие же габариты, как и iPhone 7 Plus в 5,5 дюйма. Разница будет в том, что iPhone 7 Pro получит сразу два объектива.
Согласно появившейся в зарубежных СМИ информации, Pro-версия получит состоящую из двух линз (широкоугольного и телеобъектива) систему, что значительно улучшит качество получаемых снимков. Кроме того, отмечается, что модель может получить оптический зум с двух- и трехкратным увеличением.
Также на снимках задней панели iPhone 7 Pro видно, что модель получила смарт-коннектор, который уже на iPad Pro использовался для подключения обложки-клавиатуры.
Фото: nowhereelse.fr