В сети появились сразу три новых iPhone7

Наиболее продвинутой с технической точки зрения окажется как раз версия Pro, о которой ранее не было известно. Судя по опубликованному в сети снимку, она имеет такие же габариты, как и iPhone 7 Plus в 5,5 дюйма. Разница будет в том, что iPhone 7 Pro получит сразу два объектива.