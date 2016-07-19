В Британии связали ядерное оружие с угрозой со стороны России и Кореи

Тереза Мей заявила о том, что некоторые люди придерживаются идеи отказа от ядерного сдерживания, с чем она не согласна. По мнению премьер-министра Британии, на протяжении почти полувека этот аспект являлся одним из важнейших в рамках обороны и национальной безопасности, отказаться от него сейчас было бы неправильным решением.