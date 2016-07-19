В Британии связали ядерное оружие с угрозой со стороны России и Кореи

Накануне состоялось первое выступление нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Тема национальной безопасности страны стала одной из главных, в частности речь шла о том, что ядерное оружие должно стать главным гарантом безопасности.
Тереза Мей заявила о том, что некоторые люди придерживаются идеи отказа от ядерного сдерживания, с чем она не согласна. По мнению премьер-министра Британии, на протяжении почти полувека этот аспект являлся одним из важнейших в рамках обороны и национальной безопасности, отказаться от него сейчас было бы неправильным решением.
Кроме того, Тереза Мей отмечает, что исходящая от Северной Кореи и России угроза остается реальной. Новоиспеченный премьер-министр Великобритании заявила, что она разрешит ядерный удар, который сможет погубить сотни тысяч человек, если это для Британии станет гарантией национальной безопасности, сообщает The Telegraph.
Стоит напомнить, что пост премьер-министра Британии Тереза Мэй заняла 13 июля. Она уже провела значительные кадровые перестановки в ключевых ведомствах после поручения от Елизаветы II избрать новое правительство.
Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста премьер-министра страны после подведения результатов референдума о выходе Британии из состава ЕС, за который проголосовало большинство.
Фото: tes.com