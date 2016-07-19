Ушел из жизни легендарный десантник, Герой России

Герой России Александр Маргелов, младший сын создателя ВДВ СССР генерала армии Василия Маргелова, ушел из жизни на 71-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает телеканал «
Александр Маргелов родом из Кишинева. Он совместно с подполковником Леонидом Зуевым впервые в мировой практике с использованием парашютной системы «Кентавр» десантировался с борта военного самолета Ан-12, находясь внутри гусеничной боевой машины БМД-1.
Кроме того, Маргелов с подполковником Леонидом Щербаковым также впервые в истории совершил посадку на реактивной системе комплекса «Реактовр» вместе с БМД-1, за что 20 лет спустя получил звание Героя России.
В омском поселке Светлый, где расположен 242-й учебный центр ВДВ, если улица, названная в честь Василия Маргелова.
Василий Маргелов с 1954 по 1959 годы занимал пост советского военачальника, командовавшего ВДВ, с 1961 по 1979 год являлся генералом армии. Звание Героя СССР получил в 1944 году, лауреатом Государственной премии Советского союза стал в 1975 году.
Фото: mil.ru