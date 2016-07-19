У популярной певицы Насти Каменских не раскрылся парашют

У популярной в России украинской исполнительницы Насти Каменских не раскрылся парашют, из-за чего она попала в больницу, о случившемся артистка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав снимок из палаты.
Певица пояснила, что угодила в струю воздуха из-за чего купол не раскрылся, спас исполнительницу своевременно среагировавший инструктор. В результате Настя получила травму ноги, ей сразу же сделали операцию. Свой пост, посвященный инциденту, исполнительница начала со слов: "Слава Богу! Осталась жива!"
Кроме того, 29-летняя певица написала, что не все мечты стоит исполнять. Свой прыжок артистка снимала для своего блога, а потому она пообещала своим подписчикам в Instagram, что скоро все смогут увидеть произошедшее с ней.
Известность в России Каменских приобрела благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", который часто приезжает в нашу страну на гастроли.
Фото: instagram.com/kamenskux