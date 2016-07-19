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У популярной певицы Насти Каменских не раскрылся парашют

19 июля 2016, 08:34
"Слава Богу! Осталась жива!"

У популярной в России украинской исполнительницы Насти Каменских не раскрылся парашют, из-за чего она попала в больницу, о случившемся артистка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав снимок из палаты.

Певица пояснила, что угодила в струю воздуха из-за чего купол не раскрылся, спас исполнительницу своевременно среагировавший инструктор. В результате Настя получила травму ноги, ей сразу же сделали операцию. Свой пост, посвященный инциденту, исполнительница начала со слов: "Слава Богу! Осталась жива!"


Кроме того, 29-летняя певица написала, что не все мечты стоит исполнять. Свой прыжок артистка снимала для своего блога, а потому она пообещала своим подписчикам в Instagram, что скоро все смогут увидеть произошедшее с ней.

Известность в России Каменских приобрела благодаря участию в дуэте "Потап и Настя", который часто приезжает в нашу страну на гастроли.



Фото: instagram.com/kamenskux

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