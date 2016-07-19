Tele2 предлагает омичам слушать свою музыку вместо чужих гудков

* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.



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