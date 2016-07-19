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Tele2 предлагает омичам слушать свою музыку вместо чужих гудков

19 июля 2016, 17:51
Tele2 предлагает омичам слушать свою музыку вместо чужих гудков

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил услугу «Мелодия для себя». Услуга позволяет устанавливать музыку и прослушивать её вместо стандартных гудков или выбранных собеседником композиций при исходящих вызовах.

В качестве контента для услуги абоненты могут использовать музыкальные каналы трех жанров: поп, шансон и шутки. При этом каждый день для прослушивания будет доступна новая мелодия выбранного жанра. В ближайшем будущем компания планирует расширить функционал услуги.

Управлять услугой можно с помощью USSD-меню *130*5#, а также через звонок на бесплатный номер 604 (только для абонентов Tele2 Омской области). Подключение услуги – бесплатно, а ежедневная абонентская плата составит 2 рубля.

Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Мы продолжаем развивать дополнительные сервисы, которые повышают комфорт использования наших услуг. «Мелодия для себя» – это отличный способ оставаться с любимой музыкой даже при звонках друзьям и близким. Всего за неделю с момента запуска услуги около тысячи омичей уже воспользовались возможностью слушать свои композиции вместо гудков. Мы будем расширять возможности услуги и ожидаем заметного роста популярности услуги».

* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

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