На трассе Тюмень-Омск внедорожнику оторвало колесо, и он врезался фуру

О дорожно-транспортном происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Трагедия в Заводоуковском районе на трассе Тюмень-Омск произошла еще 16 июля, а сегодня в социальных сетях было опубликовано видео момента столкновения.
У внедорожника Nissan Patrol неожиданно отлетает колесо, его разворачивает на скорости, выбрасывает на встречную полосу, прямо под фуру Scania.
Сообщается, что в ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля: 56-летний Александр Иванов, зам гендиректора АО «ТОДЭП», полковник милиции в отставке, а также 45-летний Валерий Подобрий, замдиректора ДЭУ КАО. Водитель внедорожника находится в больнице с тяжелой политравмой.
Фото: gibdd.ru/r/72