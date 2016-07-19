На трассе Тюмень-Омск внедорожнику оторвало колесо, и он врезался фуру

О дорожно-транспортном происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Трагедия в Заводоуковском районе на трассе Тюмень-Омск произошла еще 16 июля, а сегодня в социальных сетях было опубликовано видео момента столкновения.