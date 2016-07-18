В Омском регионе перестали делать аборты

В Омской области отмечается стойкая тенденция к снижению количества абортов. За последние три года их число снизилось почти на 2,5 тыс. Такие данные были озвучены на брифинге, посвященном вопросам репродуктивного здоровья женщин и работе проводимой в регионе по профилактике абортов.