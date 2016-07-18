В Омском регионе перестали делать аборты

Работа по профилактике и снижению количества абортов в Омской области проводится в рамках плана мероприятий, направленных на комплексное решение проблем повышения рождаемости и находится на контроле регионального Правительства.
В Омской области отмечается стойкая тенденция к снижению количества абортов. За последние три года их число снизилось почти на 2,5 тыс. Такие данные были озвучены на брифинге, посвященном вопросам репродуктивного здоровья женщин и работе проводимой в регионе по профилактике абортов.
Специалисты отметили, что сегодня на первый план выходит социальная составляющая этой работы. Важно, чтобы женщина не осталась наедине со своими проблемами. Задача специалистов центра и кабинетов кризисной беременности, созданных по распоряжению Министерства здравоохранения Омской области на базе 32 центральных районных больниц, а также 5 женских консультаций города, помочь женщине принять правильное решение – сохранить беременность. Специалисты помогут подготовиться женщине к осознанному материнству.
Сегодня кабинеты кризисной беременности укомплектованы акушером-гинекологом, юрисконсультом, специалистом по социальной работе и психологом. Специалисты Центра и кабинетов привлекают к своей работе общественные и религиозные организации, сотрудничают с Русской Православной Церковью, комплексными центрами социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области.
Как отметили все участники брифинга, эффективными мерами борьбы с абортами являются законодательно утвержденные мероприятия: предоставление женщине так называемой «недели тишины» на обдумывание решения, демонстрация сердцебиения плода при ультразвуковом исследовании, а также информирование о возможных негативных последствиях аборта для ее здоровья.
«Главным результатом проводимой работы является принятое женщиной решение о сохранении беременности. И даже, если мы сохраним одну жизнь, значит все это было сделано не зря – отметила начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства Элеонора Кролевец.