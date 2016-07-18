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В Казахстане красный уровень террористической угрозы, есть погибшие

18 июля 2016, 14:41
Нападение на здания РОВД и ДНКБ.

Сегодня,18 июля, проведение антитеррористической операции объявлено в Алма-Ате в связи с произошедшим нападением на здания РОВД и Департамента комитета национальной безопасности, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В связи с этим жителей населенного пункта просят избегать массовых скоплений, а также по возможности не покидать своих жилищ. Кроме того, необходимо сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, сообщает ДВД Алматы.

Ранее местными СМИ сообщалось об оцеплении района Алмалинского РОВД, Департамента комитета национальной безопасности (ДНКБ) и вокзала Алматы-1. Очевидцы, находившиеся во время перестрелки в близлежащих офисах, сообщают, что слышали около 10 выстрелов.



Очевидец рассказал казахстанскому информационному порталу «Мой город» об устроившем перестрелку человеке с автоматом, который после серии выстрелов поймал автомобиль Lada и скрылся. Его сообщник был застрелен полицейскими, еще один подозреваемый был задержан. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов.



Семеро полицейских после перестрелки были доставлены в реанимацию, сообщает корреспондент издания Tengrinews.kz. Здание больницы взято под вооруженную охрану.



В связи с нападением на здания ДКНБ и РОВД в городе антитеррористическим центром республики введен красный уровень террористической опасности.


Фото: tengrinews.kz

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