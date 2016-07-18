В Казахстане красный уровень террористической угрозы, есть погибшие

Сегодня,18 июля, проведение антитеррористической операции объявлено в Алма-Ате в связи с произошедшим нападением на здания РОВД и Департамента комитета национальной безопасности, сообщает корреспондент Tengrinews.kz .



В связи с этим жителей населенного пункта просят избегать массовых скоплений, а также по возможности не покидать своих жилищ. Кроме того, необходимо сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, сообщает ДВД Алматы.