В Казахстане красный уровень террористической угрозы, есть погибшие

Сегодня,18 июля, проведение антитеррористической операции объявлено в Алма-Ате в связи с произошедшим нападением на здания РОВД и Департамента комитета национальной безопасности, сообщает корреспондент
В связи с этим жителей населенного пункта просят избегать массовых скоплений, а также по возможности не покидать своих жилищ. Кроме того, необходимо сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах, сообщает ДВД Алматы.
Ранее местными СМИ сообщалось об оцеплении района Алмалинского РОВД, Департамента комитета национальной безопасности (ДНКБ) и вокзала Алматы-1. Очевидцы, находившиеся во время перестрелки в близлежащих офисах, сообщают, что слышали около 10 выстрелов.
Очевидец рассказал казахстанскому информационному порталу «
Семеро полицейских после перестрелки были доставлены в реанимацию, сообщает корреспондент издания Tengrinews.kz. Здание больницы взято под вооруженную охрану.
В связи с нападением на здания ДКНБ и РОВД в городе антитеррористическим центром республики введен красный уровень террористической опасности.
Фото: tengrinews.kz