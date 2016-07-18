Сезон летних блокбастеров в СЛАВЕ!

- с 21 июля – фантастическое возращение «Стартрек: Бесконечность» (12+) — События развиваются спустя 2 года после начала пятилетней миссии. Экипаж звездного корабля «Энтерпрайз», во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком, были атакованы могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизведанной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом.