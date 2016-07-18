Сезон летних блокбастеров в СЛАВЕ!

Жаркое кинособытие года! Смотрите в июле - «Черепашки-ниндзя 2», «Иллюзия обмана 2», «В поисках Дори», «День независимости: Возрождение» и «Тарзан. Легенда». Такое невозможно пропустить!
Жаркое кинособытие года! Такое невозможно пропустить!
- с 7 июля – комедию «Полтора шпиона» (16+) — от лайка в соцсети до спасения мира один шаг. Сегодня ты френдишь бывшего одноклассника, а завтра – он тащит тебя под пули. Кто ж знал, что заядлый любитель пончиков превратится в похожего на скалу супершпиона.
- с 14 июля – анимацию «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» (6+) — Скрэт в эпической погоне за постоянно ускользающим от него желудем оказывается выброшен в открытый космос, где он устраивает ряд космических происшествий. И теперь над миром ледникового периода нависла угроза. В целях самосохранения Сид, Мэни, Диего и остальные герои вынуждены покинуть свои дома и отправиться в путешествие навстречу новым загадочным землям и ярким знакомствам.
- с 21 июля – фантастическое возращение «Стартрек: Бесконечность» (12+) — События развиваются спустя 2 года после начала пятилетней миссии. Экипаж звездного корабля «Энтерпрайз», во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком, были атакованы могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизведанной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом.
- с 28 июля – фантастика «Охотники за привидениями» (12+) — История начнется с проблем у главных героев: они уже не могут ловить призраков так резво, как раньше. Поэтому им приходится набрать в команду молодых охотников.
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