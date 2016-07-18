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Инопланетяне перепугали землян. НАСА размещает спецприбор на МКС

18 июля 2016, 16:59
Новейшая разработка.

На внутренней обшивке станции появился грибок неизвестного происхождения. Для проведения биологического анализа на МКС отправлен ручной секвенатор ДНК, сообщает издание Wired со ссылкой на специалистов NASA.

С помощью секвенатора под названием miniON специалисты планируют определить природу появившегося на внутренней обшивке станции грибка. Тем не менее, отмечается, что в дальнейшем новое оборудование может использоваться на МКС для поисков и изучения внеземной жизни. Подобная модификация может очень пригодиться астронавтам. Недавно в сети был опубликован ролик с МКС, на котором видно, как НЛО входит в атмосферу Земли. Видео вызвало бурное обсуждение в сети, напугав некоторых пользователей.

Что касается первого секвенирования в космосе, честь провести его выпала астронавту Кейт Рубинс (Kathleen Rubins). Ранее специалистам НАСА для получения новых знаний об окружающей среде МКС и микробах обитающих внутри нее было необходимо брать пробы и культивировать их на Земле, что занимало значительный промежуток времени. Портативный секвенатор miniON позволит получить результаты биологического анализа почти мгновенно.

Биологи с помощью нового оборудования на МКС надеяться определить природу появившегося на стенках станции грибка, который может являться плесенью, а может и чем-то более опасным.

По мнению разработчиков miniON в будущем сможет определять даже присутствие жизни на других планетах благодаря своей портативности и способности мгновенно анализировать пробы. Прибор может быть усовершенствован таким образом, что сможет распознавать не характерные для нашей планеты формы жизни. Речь идет о не имеющих ДНК микроорганизах.


Фото: иллюстрация

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