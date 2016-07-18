Инопланетяне перепугали землян. НАСА размещает спецприбор на МКС

На внутренней обшивке станции появился грибок неизвестного происхождения. Для проведения биологического анализа на МКС отправлен ручной секвенатор ДНК, сообщает издание Wired со ссылкой на специалистов NASA.



С помощью секвенатора под названием miniON специалисты планируют определить природу появившегося на внутренней обшивке станции грибка. Тем не менее, отмечается, что в дальнейшем новое оборудование может использоваться на МКС для поисков и изучения внеземной жизни. Подобная модификация может очень пригодиться астронавтам. Недавно в сети был опубликован ролик с МКС, на котором видно, как НЛО входит в атмосферу Земли . Видео вызвало бурное обсуждение в сети, напугав некоторых пользователей.