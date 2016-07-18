50 лет АвтоВАЗу!

16 июля в Омске состоялся праздник, который перенес жителей и гостей города сквозь время.
В рамках мероприятия дилерским центром «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» был организован автопробег модельной линейки LADA и ретроавтомобилей по центральным улицам города. Примечательно, что присоединиться к автопробегу выразили желание владельцы легендарного бренда.
Это только часть большой праздничной программы 50-летнего юбилея АвтоВАЗа.
Маршрут, по которому был проложен автопробег: ул. Волгоградская, ул. Лукашевича с остановкой у СК «Арена», ул. Лукашевича, проспект Мира, ул. Красный Путь, ул. Ленина, Ленинградский мост, ул. Енисейская, ул. 70 лет Октября с конечной остановкой у ТЦ «Континент».
Попов Владимир, маркетолог филиала «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», г. Омск:
«20 июля исполняется 50 лет с момента подписания правительственного постановления «О строительстве в городе Тольятти автомобильного завода». Эта дата традиционно отмечается как день рождения АвтоВАЗа. С конвейера АвтоВАЗа уже сошло более 26 миллионов автомобилей марки LADA. Автомобили популярны не только в России, но и за рубежом. К слову, бренд LADA сегодня составляет четверть российского авторынка.
Особым подарком поклонникам марки LADA к 50-летию АвтоВАЗа стала юбилейная серия автомобилей Vesta и XRAY. Автомобили в «юбилейном» исполнении базируются на максимально оснащенных топ-версиях моделей и отличаются оригинальной красно-черной отделкой салона, особыми колесными дисками и дополнительным логотипом. К юбилею компании изготовлено по 500 экземпляров каждой модели.
В честь 50-летнего юбилея в городах, где расположена дилерская сеть компании «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», проводится ряд развлекательных мероприятий».
Дорогие друзья, будем рады видеть вас снова в дилерском центре нашей компании!
Гости праздника смогли посмотреть выставку ретроавтомобилей, принять участие в тест-драйве, послушать выступление музыкальных коллективов. Праздник был полон конкурсов, призов и сюрпризов. Абсолютно у каждого была возможность лично поздравить любимый бренд LADA с днем рождения.
Фотографии с праздника и отзывы гостей доступны в сети «Инстаграм» по хештегам:
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#АвтопарадLADA
#ladaOmsk
Следите за новостями на официальных площадках компании «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»:
Тест-драйв автомобилей LADA можно пройти в дилерских центрах компании «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» по адресу:
ул. Новороссийская, 2
тел. 8 (3812) 75-22-55
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