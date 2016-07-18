50 лет АвтоВАЗу!



Попов Владимир, маркетолог филиала «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», г. Омск:

«20 июля исполняется 50 лет с момента подписания правительственного постановления «О строительстве в городе Тольятти автомобильного завода». Эта дата традиционно отмечается как день рождения АвтоВАЗа. С конвейера АвтоВАЗа уже сошло более 26 миллионов автомобилей марки LADA. Автомобили популярны не только в России, но и за рубежом. К слову, бренд LADA сегодня составляет четверть российского авторынка.