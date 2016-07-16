Государственный переворот в Турции: военные самолеты и танки

В соседнем с Россией государстве произошла попытка государственного переворота. Об этом сообщают мировые информагентства.
Активные действия со стороны группы военных начались в пятницу 15 июля вечером. В небе над столицей Турции, Анкарой, появились военные самолеты, под резиденции президента Реджепа Тайипа Эрдогана был нанесен бомбовый удар. На улицах были замечены танки. Оба моста через Босфор перекрыты. Частично блокировали социальные сети и YouTube, население стало массово обналичивать деньги через банкоматы.
Ответственность за все действия взяла на себя группа военных, их манифест был распространен в эфире захваченного телеканала TRT.
Мятежники блокировали основные стратегические объекты столицы – здание правительства, телекомпании, президентский дворец, захвачен глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар.
Про местоположение Эрдогана первоначально информации не было. Затем он появился в эфире CNN Turk и сообщил, что «все зачинщики» переворота будут нейтрализованы в ближайшее время.
Уже прозвучало заявление Дмитрия Медведева, что Россия предпримет все действия по защите своих граждан, находящихся в настоящее время на территории Турции, а также имущества российских компаний.
Власти Турции задержали порядка 300 человек, причастных к государственному перевороту.
Назначен и.о. главы Генштаба Умит Дундар. Часть мятежников, перегородивших танками мосты через Босфор, сдались.
Президент Турции Эрдоган заявил о полном взятии под контроль ситуации в стране. В небо над Анкарой были подняты военные самолеты для того, чтобы сбить неподчиняющиеся властям Турции летательные аппараты.
Босфор был закрыт для прохождения танкеров из соображений безопасности. О погибших есть разная информация – от 40 до 60 человек.
Рейсы с туристами из России в Турцию отменены.