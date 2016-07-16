Государственный переворот в Турции: военные самолеты и танки

Активные действия со стороны группы военных начались в пятницу 15 июля вечером. В небе над столицей Турции, Анкарой, появились военные самолеты, под резиденции президента Реджепа Тайипа Эрдогана был нанесен бомбовый удар. На улицах были замечены танки. Оба моста через Босфор перекрыты. Частично блокировали социальные сети и YouTube, население стало массово обналичивать деньги через банкоматы.