В сеть утекли голые фотографии звезды "Пятидесяти оттенков серого"

В прошлом году в мировой прокат вышла картина "Пятьдесят оттенков серого", одну из главных ролей в котором исполнила Дакота Джонсон (Dakota Johnson). Картина мгновенно принесла актрисе популярность, ее снимки , откровенные и не очень, стали заполонять всемирную паутину.
Недавно фоторепортерам удалось застать актрису топлесс. Дело в том ,что в настоящее время проходят съемки продолжения нашумевшей картины "На пятьдесят оттенков темнее". Фотографы подловили Дакоту на съемках откровенной сцены на одном из пляжей Франции.
По ходу сцены исполнитель роли Кристиана Грея развязывал верх бикини Дакоты и делал ей массаж в окружении двух загорающих топлесс дам, одной из которых оказалась супруга Джейми Дорнера - Амелия.
Премьера кинофильма "На пятьдесят оттенков темнее" намечена на 2017 год.