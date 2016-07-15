В сеть утекли голые фотографии звезды "Пятидесяти оттенков серого"

Недавно фоторепортерам удалось застать актрису топлесс. Дело в том ,что в настоящее время проходят съемки продолжения нашумевшей картины "На пятьдесят оттенков темнее". Фотографы подловили Дакоту на съемках откровенной сцены на одном из пляжей Франции.