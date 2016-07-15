В Омск доставили новые деньги к 300-летию города

Сегодня в Омске показали 3-рублевую серебряную монету, выпущенную Центробанком РФ к 300-летию нашего города. Тираж монеты – 3 тысячи экземпляров, сообщает «Омская губерния».
Презентация монеты состоялась в областном правительстве. Дензнак с видами Омска изготовлен Санкт-Петербургским монетным двором.
Сообщается, что часть монет будет подарена гостям нашего города в память о торжествах, связанных с 300-летием. Однако основная часть тиража поступит в обращение на территории России и за рубежом.
Заместитель управляющего омским отделением Сибирского ГУ Центробанка РФ Владимир Антипов рассказал, что решение о выпуске памятных монет было принято еще в 2012 году.
«Банком России выполнен графический эскиз монеты, на аверсе которой изображен государственный герб России, указан номинал – 3 рубля и обозначение драгоценного металла – серебро 925 пробы. На реверсе – изображение – театра драмы и Успенского собора и надпись – «Омск осн. в 1716 г.» - описал монету Владимир Антипов.
Стоимость монеты составит около 3 тысяч рублей, распространяться она будет через банковские учреждения. Большая часть тиража останется в Омске.