Новый iPhone резко подешевел в России из-за курса рубля

Ощутимое укрепление рубля, произошедшее в последние месяцы, ударило по розничным ценам последней модели «яблочной» компании iPhone SE, которые впервые опустились ниже отметки в 30 тысяч рублей, сообщает
Тем не менее, сама компания Apple рекомендуемую стоимость модели снижать не спешит. Также с изменением цен на iPhone SE не спешат и крупные ритейлеры вроде re:Store, «Евросети», «Связного» и «Мегафона».
Зато неофициальная розница уронила цены на iPhone SE почти на четверть. В частности, в некоторых интернет-магазинах модель с 16 Гб встроенной памяти предлагается за 29789 рублей, что на 22% ниже рекомендуемой стоимости, но логотип сертификационной системы устройства CE, а не EAC, как для стран Таможенного союза.
В качестве причин снижении стоимости гаджета отмечается, как укрепления рубля, так и тот факт, что iPhone SE не выдерживает конкуренцию с самым продаваемым в нашей стране смартфоном «яблочной» компании – 5S, который можно приобрести примерно за 20 тысяч рублей.
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