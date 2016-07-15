Новый iPhone резко подешевел в России из-за курса рубля

Зато неофициальная розница уронила цены на iPhone SE почти на четверть. В частности, в некоторых интернет-магазинах модель с 16 Гб встроенной памяти предлагается за 29789 рублей, что на 22% ниже рекомендуемой стоимости, но логотип сертификационной системы устройства CE, а не EAC, как для стран Таможенного союза.



В качестве причин снижении стоимости гаджета отмечается, как укрепления рубля, так и тот факт, что iPhone SE не выдерживает конкуренцию с самым продаваемым в нашей стране смартфоном «яблочной» компании – 5S, который можно приобрести примерно за 20 тысяч рублей.