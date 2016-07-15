Минобороны РФ перебрасывает новейший ракетный комплекс С-400 в Крым

18-й гвардейский Cевастопольско-Феодосийский зенитный ракетный полк cоздан в 1922 году в составе Черноморского флота как зенитная батарея. Это одна из самых старых частей ПВО, принимавшая участие в Великой Отечественной войне. В Феодосии базируется с 1961 года. В состав ВС РФ вошел в 2014 году, получив системы С-300ПМ.