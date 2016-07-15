Минобороны РФ перебрасывает новейший ракетный комплекс С-400 в Крым

В августе 2016 года ЗРК C-400 поступит на вооружение к дислоцированному в Крым 18-му зенитному ракетному полку 31-й дивизии ПВО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника штаба полка Евгения Олейникова.
Проведение отгрузки принятой техники в город Феодосия, к месту постоянной дислокации, планируется по окончании боевых стрельб на базе Научно-исcледовательского испытательного центра ПВО в авгуcте 2016 года. Кроме того, Евгений Олейников отметил, что в Гатчине личный состав полка уже прошел переобучение.
18-й гвардейский Cевастопольско-Феодосийский зенитный ракетный полк cоздан в 1922 году в составе Черноморского флота как зенитная батарея. Это одна из самых старых частей ПВО, принимавшая участие в Великой Отечественной войне. В Феодосии базируется с 1961 года. В состав ВС РФ вошел в 2014 году, получив системы С-300ПМ.
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