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Грузовик протаранил толпу людей во Франции, 80 погибших и 120 раненных

15 июля 2016, 09:22
Страшная трагедия.

Громкая трагедия произошла во Франции. Сначала в толпу празднующих День взятия Бастилии врезался грузовик, после этого началась стрельба. В настоящее время известно о как минимум 80 погибших, среди которых есть одна россиянка, сообщает ТАСС.

Префектура департамента Приморские Альпы сообщила, что произошедшее власти считают терактом.

Сообщается, что грузовик, врезавшийся в гуляющих по Английской набережной в Ницце, двигался зигзагами, чтобы задеть как можно большее количеcтво людей. Машину удалось остановить лишь после того, как она проехала около двух километров, после этого началась стрельба. Согласно сообщениям очевидцев, стреляли как полицейские, так и нападавшие.

Местная газета Le Figaro сообщает со ссылкой на полицию о 80 погибших и 120 раненых. Среди погибших числится одна россиянка, еще один россиянин ранен. Французский телеканал BFM TV сообщил, что управлявший грузовиком был убит. В автомобиле полицейские нашли гранаты и оружие.

Спустя час после произошедшего местные жители сообщили о задымлении у Эйфелевой башни. Тем не менее, полиция заявила, что это не cвязано с атакой на Ниццу. Отмечаетcя, что из-за фейерверка загорелся один из грузовиков.


Фото: AFP

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