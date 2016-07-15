Грузовик протаранил толпу людей во Франции, 80 погибших и 120 раненных

Сообщается, что грузовик, врезавшийся в гуляющих по Английской набережной в Ницце, двигался зигзагами, чтобы задеть как можно большее количеcтво людей. Машину удалось остановить лишь после того, как она проехала около двух километров, после этого началась стрельба. Согласно сообщениям очевидцев, стреляли как полицейские, так и нападавшие.