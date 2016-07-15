Грузовик 2 км давил толпу людей: шокирующий теракт во Франции 18+

Количество жертв возросло до 84 человек в результате совершенного в Ницце теракта, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел Франции.
Согласно данным ведомства, еще 18 человек к настоящее время находятся в критическом состоянии.
Кроме того, гибель россиянке в результате теракта в Ницце подтвердили в МИД РФ, сообщает консульский департамент в Facebook. Отмечается, что ранения получила ее подруга. Более того, в настоящее время неизвестно местонахождение еще троих граждан нашей страны.
Стоит напомнить, что накануне, 14 июля, на набережной Ниццы после салюта, приуроченному ко Дню взятия Бастилии, грузовик врезался в толпу. Очевидцы отмечали, что автомобиль, проехавший почти два километра, двигался зигзагами для того, чтобы сбить большее количество собравшихся людей.
После этого, по сообщению очевидцев, началась стрельба. Власти Франции назвали произошедшее терактом. Департаментом Приморские Альпы объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
Согласно информации СМИ, грузовиком управлял 31-летний Мохаммед Лауеж Булель тунисского происхождения, сообщает издание Nice Matin. Отмечается, что ранее из-за краж и хулиганства он уже попадал в поле зрение полиции.
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Власти страны объявили трехдневный траур в связи с произошедшим в Ницце терактом.
Фото: mirror.co.uk