Грузовик 2 км давил толпу людей: шокирующий теракт во Франции 18+

Кроме того, гибель россиянке в результате теракта в Ницце подтвердили в МИД РФ, сообщает консульский департамент в Facebook. Отмечается, что ранения получила ее подруга. Более того, в настоящее время неизвестно местонахождение еще троих граждан нашей страны.