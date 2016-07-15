Девушки топлесс на мотоциклах проедут по улицам города

Ситуацию с предстоящим флэшмобом на прошедшей пресс-конференции прокомментировал Игорь Новиков, возглавляющий ГИБДД Казани. Он отметил, что не стоит забывать об этических нормах, которые никто не отменял. Кроме того, глава местной Госавтоинспекции высказался против выбранного времени – мотопробег организаторы хотят проводить после 22:00 часов. Резюмируя Новиков отметил: «время придет, покажет, что и как будет».