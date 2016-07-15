Город55
ГлавноеВсе новости

Девушки топлесс на мотоциклах проедут по улицам города

15 июля 2016, 19:09
В ГИБДД заявили: «время придет, покажет, что и как будет».

Сразу несколько десятков байкеров намереваются проехать по Казани в компании полуобнаженных девушек-пассажирок. В настоящее время окончательная дата проведения мотопробега не определена, сообщает портал ProKazan.

Ситуацию с предстоящим флэшмобом на прошедшей пресс-конференции прокомментировал Игорь Новиков, возглавляющий ГИБДД Казани. Он отметил, что не стоит забывать об этических нормах, которые никто не отменял. Кроме того, глава местной Госавтоинспекции высказался против выбранного времени – мотопробег организаторы хотят проводить после 22:00 часов. Резюмируя Новиков отметил: «время придет, покажет, что и как будет».

Первоначально проведение мотопробега было запланировано на 9 июля, но из-за неподходящих погодных условий флэшмоб пришлось перенести. Новой даты массового заезда с полуобнаженными пассажирками организаторы пока не называют.

Аналогичные мотопробеги уже проходили в городе в 2012 и в 2014 годах. В настоящее время участие в грядущем флэшмобе подтвердили 100 человек.

Казанские байкеры занимаются явно не тем. В частности, представители омского мотосообщества уделяют внимание более пристойными массовыми мероприятиями. В самом начале июня на «Пиратском острове» прошел фестиваль фейерверков, организованный мотоклубом «Легион55». Обошлись без обнаженки, вышло все очень красиво.

Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#18+#Авто#Общество
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20