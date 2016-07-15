Девушки топлесс на мотоциклах проедут по улицам города

Сразу несколько десятков байкеров намереваются проехать по Казани в компании полуобнаженных девушек-пассажирок. В настоящее время окончательная дата проведения мотопробега не определена, сообщает портал
Ситуацию с предстоящим флэшмобом на прошедшей пресс-конференции прокомментировал Игорь Новиков, возглавляющий ГИБДД Казани. Он отметил, что не стоит забывать об этических нормах, которые никто не отменял. Кроме того, глава местной Госавтоинспекции высказался против выбранного времени – мотопробег организаторы хотят проводить после 22:00 часов. Резюмируя Новиков отметил: «время придет, покажет, что и как будет».
Первоначально проведение мотопробега было запланировано на 9 июля, но из-за неподходящих погодных условий флэшмоб пришлось перенести. Новой даты массового заезда с полуобнаженными пассажирками организаторы пока не называют.
Аналогичные мотопробеги уже проходили в городе в 2012 и в 2014 годах. В настоящее время участие в грядущем флэшмобе подтвердили 100 человек.
Казанские байкеры занимаются явно не тем. В частности, представители омского мотосообщества уделяют внимание более пристойными массовыми мероприятиями. В самом начале июня на «Пиратском острове» прошел фестиваль фейерверков, организованный мотоклубом «Легион55». Обошлись без обнаженки, вышло все очень красиво.
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