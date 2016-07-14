Полиция гоняется за покемонами

Набирающая семимильными шагами популярность мобильная игра Pokemon Go с элементами дополнительной реальности, которая в настоящее время доступна в AppStore и в Google Play пользователям из США, Новой Зеландии, Австралии и некоторых стран Европы, уже в ближайшее время может добраться до России, сообщает издание « Ведомости » со ссылкой на источники, знакомые с менеджерами российского офиса Nintendo.