Полиция гоняется за покемонами

Набирающая семимильными шагами популярность мобильная игра Pokemon Go с элементами дополнительной реальности, которая в настоящее время доступна в AppStore и в Google Play пользователям из США, Новой Зеландии, Австралии и некоторых стран Европы, уже в ближайшее время может добраться до России, сообщает издание «
В настоящее время в связи с быстро растущей популярностью приложения покемоны стали настоящим трендом в интернет-пространстве. Тем не менее для многих российских пользователей остается загадкой, что из себя приставляет поднявшая такой шум игра Pokemon Go.
Предыстория
В мобильный магазинах Apple и Google в США, Новой Зеландии и Австралии игра Pokemon Go появилась 6 июля 2016 года. Спустя лишь пять дней после выхода приложения капитализация корпорации Nintendo взлетела с 17,1 миллиарда до 28 миллиардов долларов, согласно данным издания Quartz.
Игра разработана американской компанией Niantic Labs, которая некогда принадлежала корпорации Google. В активе этого стартапа уже есть одна популярная игра – Ingress. Покоряющий гаждеты хит про покемонов был выпущен по лицензии дочернего предприятия Nintendo The Pokemon Company.
Суть игры
Смысл мобильной игры Pokemon Go сводится к ловле покемонов в реальном мире. Приложением используется GPS, а также часы мобильного устройства для определения местонахождения пользователя. После этого игра в карту реальной местности, окружающей игрока, добавляет покемонов, за которыми необходимо гоняться.
Сначала пользователю нужно найти покемона на карте. После необходимо включить камеру для того, чтобы увидеть искомого персонажа, чтобы его поймать, необходимо бросить покеболл.
В дальнейшем пойманного покемона можно тренировать, кроме того, каждый захваченный персонаж приносит внутриигровую валюту.
Установка приложения является бесплатной, но, как и во многих других мобильных приложениях, пользователям доступны внутриигровые покупки.
Реакция общественности
Игра достаточно стала чрезвычайно популярной, в связи с чем уже появилось несколько комичных историй, связанных с ней.
В частности, четверо нью-йоркских полицейских, играющих в Pokemon Go, были засняты на видео. Застать стражей правопорядка за ловлей Пикачу удалось пользователю Золи Хонингу, подборку которого опубликовал телеканал NBC 4.
Кроме того, одна из американских киностудий уже заявила о намерении выкупить права на экранизацию игры Pokemon Go. О ходе переговоров пока ничего не сообщается, но ориентировочно сделка оценена The Guardian в 5 миллионов долларов.
Верхнее фото: newyorker.com
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