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Бразильский футболист будет играть за сборную России

14 июля 2016, 09:31
Игрок уже получил российский паспорт.

Бразильский защитник Марио Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство. Накануне Владимиром Путиным был подписан соответствующий указ.

Ранее бразильский игрок обороны уже неоднократно заявлял о своем желании играть за сборную России. Стоит отметить, что за московских «армейцев» 25-летний футболист выступает с 2012 года, успев провести в составе ЦСКА 96 игр и забить один гол.

В октябре 2014 защитник ЦСКА дебютировал в составе сборной Бразилии в товарищеском матче с национальной командой Японии. Однако, согласно правилам ФИФА, футболист считается заигранным за сборную какой-либо страны лишь в том случае, если сыграл хотя бы в одном официальном матче. Необходимый для получения паспорта РФ пакет документов Марио Фернандес подал еще 7 марта 2016 года.

Натурализация футболистов для футбольной российской сборной уже не является новым явлением – перед Евро-2016 право играть за главную команду нашей страны получили немецкий защитник Роман Нойштедтер, недавно перешедший в состав турецкого «Фенербахче» и бразильский голкипер Гильерме, защищающий цвета московского «Локомотива».

Несмотря на наличие прецедента по натурализации футболистов для национальной команды, данный вопрос остается достаточно обсуждаемым и вызывает большое количество споров в футбольном сообществе. Тем не менее, большинство специалистов сходится на том, что 25-летний Марио Фернандес, действительно, способен укрепить оборону сборной России. Кроме того, в пользу бразильца говорит тот факт, что он уже продолжительное время выступает в составе московского ЦСКА.


Фото: bleacherreport.com

#Новости#Футбол#Главное#Спорт
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