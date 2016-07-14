Бразильский футболист будет играть за сборную России

Бразильский защитник Марио Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство. Накануне Владимиром Путиным был подписан соответствующий указ.
Ранее бразильский игрок обороны уже неоднократно заявлял о своем желании играть за сборную России. Стоит отметить, что за московских «армейцев» 25-летний футболист выступает с 2012 года, успев провести в составе ЦСКА 96 игр и забить один гол.
В октябре 2014 защитник ЦСКА дебютировал в составе сборной Бразилии в товарищеском матче с национальной командой Японии. Однако, согласно правилам ФИФА, футболист считается заигранным за сборную какой-либо страны лишь в том случае, если сыграл хотя бы в одном официальном матче. Необходимый для получения паспорта РФ пакет документов Марио Фернандес подал еще 7 марта 2016 года.
Несмотря на наличие прецедента по натурализации футболистов для национальной команды, данный вопрос остается достаточно обсуждаемым и вызывает большое количество споров в футбольном сообществе. Тем не менее, большинство специалистов сходится на том, что 25-летний Марио Фернандес, действительно, способен укрепить оборону сборной России. Кроме того, в пользу бразильца говорит тот факт, что он уже продолжительное время выступает в составе московского ЦСКА.
Фото: bleacherreport.com