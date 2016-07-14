Бразильский футболист будет играть за сборную России

Несмотря на наличие прецедента по натурализации футболистов для национальной команды, данный вопрос остается достаточно обсуждаемым и вызывает большое количество споров в футбольном сообществе. Тем не менее, большинство специалистов сходится на том, что 25-летний Марио Фернандес, действительно, способен укрепить оборону сборной России. Кроме того, в пользу бразильца говорит тот факт, что он уже продолжительное время выступает в составе московского ЦСКА.