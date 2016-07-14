Апокалипсис в Омске: мощный ураган, повреждены дома и машины

Вчерашний вечер в городе был снова отмечен природной аномалией. Локально, полосой, по одному из районов, пронесся
Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщает, что в Амурском поселке и в районе улицы 10 лет Октября накануне вечером начался ливень вперемешку с градом. Сверкали молнии, гремел гром. Затем налетел сильнейший ветер.
В результате всего этого «апокалипсиса» произошло множество разрушений. Повалены деревья, в воздухе летали ветки, оборваны провода, где-то был поврежден придомовой газопровод (информация соцсетей), сломаны слабо закрепленные конструкции.
В единую службу «101» поступили десятки звонков. На все сообщения соответствующие службы реагировали оперативно, устранения последствий стихии проходили в кратчайшие сроки. Но много работы еще предстоит сделать.
Главное управление МЧС России по Омской области призывает граждан сохранять спокойствие, избегать мест, где повалены деревья, видны оборванные провода.
Фотографии с завалами, поврежденными автомобилями и строениями публикуют очевидцы через социальные сети.
Фото: vk.com/kulinskayaxd