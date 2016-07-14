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Апокалипсис в Омске: мощный ураган, повреждены дома и машины

14 июля 2016, 08:44
Апокалипсис в Омске: мощный ураган, повреждены дома и машины

Вчерашний вечер в городе был снова отмечен природной аномалией. Локально, полосой, по одному из районов, пронесся сильнейший ураган. Причем, в других частях Омска совсем ничего не происходило. Максимум, небольшой дождь.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщает, что в Амурском поселке и в районе улицы 10 лет Октября накануне вечером начался ливень вперемешку с градом. Сверкали молнии, гремел гром. Затем налетел сильнейший ветер.

В результате всего этого «апокалипсиса» произошло множество разрушений. Повалены деревья, в воздухе летали ветки, оборваны провода, где-то был поврежден придомовой газопровод (информация соцсетей), сломаны слабо закрепленные конструкции.

В единую службу «101» поступили десятки звонков. На все сообщения соответствующие службы реагировали оперативно, устранения последствий стихии проходили в кратчайшие сроки. Но много работы еще предстоит сделать.




Главное управление МЧС России по Омской области призывает граждан сохранять спокойствие, избегать мест, где повалены деревья, видны оборванные провода.

Фотографии с завалами, поврежденными автомобилями и строениями публикуют очевидцы через социальные сети.




Фото: vk.com/kulinskayaxd

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