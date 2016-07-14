Амнистирован омский полицейский, чье бездействие привело к убийству

На период следствия оперативного дежурного Марейченко был отстранен от должности, при этом вину не признавал и затягивал расследование. Собранных в ходе следствия доказательств оказалось достаточно для того, чтобы вынести ему приговор в виде двух лет лишения свободы условно, но в силу акта об амнистии он был освобожден от отбывания наказания.