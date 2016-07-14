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Амнистирован омский полицейский, чье бездействие привело к убийству

14 июля 2016, 14:51
Решение суда.

Сотрудник полиции признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Александр Марейченко, находясь на должности оперативного дежурного ОМВД России по городу Исилькулю и Исилькульскому району, получив информацию о преступлении, не организовал оперативный выезд на место происшествия.

7 ноября 2014 года в районе одиннадцати вечера в дежурную часть полиции Исилькуля поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщала об избиении супруга неизвестным мужчиной. Дежурный Марейченко не принял мер по незамедлительному выезду оперативно-следственной группы для пресечения преступления. Звонки жительницы, умолявшей приехать на место избиения, продолжались на протяжении часа: конфликт между мужчинами продолжался, создавая угрозу для их жизней.

Из-за халатности Марейченко сотрудники полиции не смогли вовремя выехать на место происшествия, чтобы задержать конфликтующих. Беспечность дежурного привела к трагедии – супруг звонившей убил 28-летнего обидчика, за что был приговорен к 10 годам в колонии строгого режима.

На период следствия оперативного дежурного Марейченко был отстранен от должности, при этом вину не признавал и затягивал расследование. Собранных в ходе следствия доказательств оказалось достаточно для того, чтобы вынести ему приговор в виде двух лет лишения свободы условно, но в силу акта об амнистии он был освобожден от отбывания наказания.


По материалам Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия#Общество
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