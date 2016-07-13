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Возвращение легендарного японского внедорожника на российский рынок

13 июля 2016, 17:59
В обновленной версии.

Японская компания Mitsubishi огласила сроки старта продаж на территории нашей страны нового поколения внедорожника Pajero Sport. Запуск намечен на середину июля, сообщает издание «АвтоВести».

На старте продаж внедорожник будет оснащаться 3-литровым модифицированным мотором MIVEC V6 (6В31), который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

На российском рынке новое поколение Pajero будет доступно в двух комплектациях: Ultimate и Instyle. Обе версии включают в себя кожаную обивку, аудиосистему с камерой заднего вида, светодиодную оптику, раздельный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, обогревом руля, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Версия Ultimate также включает в себя камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений на парковке и попутных столкновений, системы мониторинга «слепых зон». Кроме того, внедорожник получил 7 подушек безопасности.

Mitsubishi Pajero Sport получил модернизированную систему полного привода Super Select 4-II. Обновленная трансмиссия имеет новые режимы управления системой контроля тяги и противопробуксовочной системой.

В России новый внедорожник собираться не будет, третье поколение Pajero будет доставляться в нашу страну из Таиланда. Точная дата начала продаж и цены будут озвучены 18 июля.



Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Авто#Общество
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