Возвращение легендарного японского внедорожника на российский рынок

Японская компания Mitsubishi огласила сроки старта продаж на территории нашей страны нового поколения внедорожника Pajero Sport. Запуск намечен на середину июля, сообщает издание «
На старте продаж внедорожник будет оснащаться 3-литровым модифицированным мотором MIVEC V6 (6В31), который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin.
На российском рынке новое поколение Pajero будет доступно в двух комплектациях: Ultimate и Instyle. Обе версии включают в себя кожаную обивку, аудиосистему с камерой заднего вида, светодиодную оптику, раздельный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, обогревом руля, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками.
Версия Ultimate также включает в себя камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений на парковке и попутных столкновений, системы мониторинга «слепых зон». Кроме того, внедорожник получил 7 подушек безопасности.
Mitsubishi Pajero Sport получил модернизированную систему полного привода Super Select 4-II. Обновленная трансмиссия имеет новые режимы управления системой контроля тяги и противопробуксовочной системой.
В России новый внедорожник собираться не будет, третье поколение Pajero будет доставляться в нашу страну из Таиланда. Точная дата начала продаж и цены будут озвучены 18 июля.
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