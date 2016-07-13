Возвращение легендарного японского внедорожника на российский рынок

На российском рынке новое поколение Pajero будет доступно в двух комплектациях: Ultimate и Instyle. Обе версии включают в себя кожаную обивку, аудиосистему с камерой заднего вида, светодиодную оптику, раздельный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, обогревом руля, а также 18-дюймовыми легкосплавными дисками.