Toyota прекратила продажи одной из своих моделей в России

В России дилерами продавался лишь Prius старого поколения, обновленный автомобиль на наш рынок не поставлялся. Японский гибрид оснащен бензиновым агрегатом и электродвигателем, суммарная мощность при объеме 1,8 литра составляет 99 лошадиных сил. Кроме того, их дополняла электробатарея, обеспечивающая запас хода в 4 километра. Стоимость машины в самой доступной комплектации составляла 1,7 миллиона рублей.