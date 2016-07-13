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Toyota прекратила продажи одной из своих моделей в России

13 июля 2016, 10:51
Модели у дилеров больше нет.

Японская автокомпания Toyota приняла решение о приостановке в России продажи гибридного хэтчбека Prius, сообщает Life.

В российском представительстве японской компании сообщили, что уход модели вызван сменой поколений, тем не менее, точной даты появления нового автомобиля сотрудники Toyota назвать затруднились. Отмечается, что это может произойти в следующем году.


В настоящее время российскими дилерами распроданы оставшиеся автомобили модели Prius, сообщили изданию в пресс-службе Toyota Motor.

В России дилерами продавался лишь Prius старого поколения, обновленный автомобиль на наш рынок не поставлялся. Японский гибрид оснащен бензиновым агрегатом и электродвигателем, суммарная мощность при объеме 1,8 литра составляет 99 лошадиных сил. Кроме того, их дополняла электробатарея, обеспечивающая запас хода в 4 километра. Стоимость машины в самой доступной комплектации составляла 1,7 миллиона рублей.


Фото: иллюстрация

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