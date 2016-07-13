Секс-видео Ким Кардашьян и Канье Уэста оценили в $25 миллионов 18+

В далеком 2007 году у Ким уже был опыт участия в фильмах для взрослых со своим на тот момент бойфрендом. Стоит отметить, что именно Стивен Хирш тогда принимал непосредственное участие в распространении того интимного видео, которое не принесло Кардашьян весомого гонорара, но открыло ей дорогу в Голливуд.