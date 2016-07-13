Секс-видео Ким Кардашьян и Канье Уэста оценили в $25 миллионов 18+

Секс-видео американской светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста могло бы принести знаменитой паре минимум 25 миллионов долларов. Такое заявление сделал возглавляющий студию фильмов для взрослых Vivid Entertainment «порнобарон» Стивен Хирш.
В далеком 2007 году у Ким уже был опыт участия в фильмах для взрослых со своим на тот момент бойфрендом. Стоит отметить, что именно Стивен Хирш тогда принимал непосредственное участие в распространении того интимного видео, которое не принесло Кардашьян весомого гонорара, но открыло ей дорогу в Голливуд.
Тем не менее, Стивен Хирш готов довольствоваться и малым – домашним видео сестер Кайли и Кендалл Дженнер, или же Кортни, Хлои и Ким. Американский «порнобарон» уверен, что любое подобное секс-видео станет настоящим «бестселлер», поскольку миллионы зрителей интересует жизнь представительниц клана Кардашьян.
Совсем недавно пара фигурировала в другом секс-скандале, который разразился вокруг другого
Фото: instagram.com/kimkardashian