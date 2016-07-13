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Секс-видео Ким Кардашьян и Канье Уэста оценили в $25 миллионов 18+

13 июля 2016, 16:58
«Бестселлер» взрослого кино.

Секс-видео американской светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста могло бы принести знаменитой паре минимум 25 миллионов долларов. Такое заявление сделал возглавляющий студию фильмов для взрослых Vivid Entertainment «порнобарон» Стивен Хирш.

В далеком 2007 году у Ким уже был опыт участия в фильмах для взрослых со своим на тот момент бойфрендом. Стоит отметить, что именно Стивен Хирш тогда принимал непосредственное участие в распространении того интимного видео, которое не принесло Кардашьян весомого гонорара, но открыло ей дорогу в Голливуд.

Тем не менее, Стивен Хирш готов довольствоваться и малым – домашним видео сестер Кайли и Кендалл Дженнер, или же Кортни, Хлои и Ким. Американский «порнобарон» уверен, что любое подобное секс-видео станет настоящим «бестселлер», поскольку миллионы зрителей интересует жизнь представительниц клана Кардашьян.

Совсем недавно пара фигурировала в другом секс-скандале, который разразился вокруг другого откровенного видео – клип Канье Уэста Famous. В обсуждаемом ролике изображены 12 обнаженных знаменитостей, в числе которых и сам рэпер со своей супругой.

Фото: instagram.com/kimkardashian

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