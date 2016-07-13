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Крупный провайдер покинул Россию из-за пакета Яровой

13 июля 2016, 12:01
В связи с изъятием некоторых серверов.

Предоставляющая услуги по защите интернет-трафика на основании технологии VPN компания Private Internet Access, дающая пользователям посещать страницы в сети анонимно, а также обходить блокировки сайтов, накануне объявила о прекращении в нашей с стране своей деятельности из-за недавно принятого антитеррористического «пакета Яровой».

Компания отметила в сообщении на своем сайте, что российскими властями были изъяты некоторые из серверов «без предварительного уведомления или каких-либо надлежащих правовых процедур». Тем не менее, никакие данные под угрозой не оказались.

В компании случившееся связали с недавним принятием «пакета Яровой». В Private Internet Access приняли решение прекратить свою деятельность в России.

Согласно антитеррористическому пакету законов, который был недавно принят, интернет-компании и операторы связи обязаны в течение трех лет хранить информацию о фактах сообщений, звонков и передачи иной информации пользователей, а их содержание – до шести месяцев.

На сегодняшний день Private Internet Aссess – это один из крупнейших в мире дешевых VPN-провайдеров, который предоcтавляет своим пользователям возможность анонимный IP-адрес. Благодаря чему интернет-пользователи могли шифровать трафик, обходить блокировки и удалять данные о своих действиях в сети.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии
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