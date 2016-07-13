Крупный провайдер покинул Россию из-за пакета Яровой

Предоставляющая услуги по защите интернет-трафика на основании технологии VPN компания Private Internet Access, дающая пользователям посещать страницы в сети анонимно, а также обходить блокировки сайтов, накануне объявила о прекращении в нашей с стране своей деятельности из-за недавно принятого антитеррористического «пакета Яровой».
Компания отметила
В компании случившееся связали с недавним принятием «пакета Яровой». В Private Internet Access приняли решение прекратить свою деятельность в России.
Согласно антитеррористическому пакету законов, который был недавно принят, интернет-компании и операторы связи обязаны в течение трех лет хранить информацию о фактах сообщений, звонков и передачи иной информации пользователей, а их содержание – до шести месяцев.
На сегодняшний день Private Internet Aссess – это один из крупнейших в мире дешевых VPN-провайдеров, который предоcтавляет своим пользователям возможность анонимный IP-адрес. Благодаря чему интернет-пользователи могли шифровать трафик, обходить блокировки и удалять данные о своих действиях в сети.
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