Крупный провайдер покинул Россию из-за пакета Яровой

На сегодняшний день Private Internet Aссess – это один из крупнейших в мире дешевых VPN-провайдеров, который предоcтавляет своим пользователям возможность анонимный IP-адрес. Благодаря чему интернет-пользователи могли шифровать трафик, обходить блокировки и удалять данные о своих действиях в сети.