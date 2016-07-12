В Кремле снова заговорили о женщине – будущем президенте России

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«Вполне возможно, - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. - Наверное, надо в первую очередь исходить из действующего законодательства. У нас в Конституции написано, кто может стать президентом. Какие-то гендерные различия отсутствуют»
Представитель Кремля также напомнил присутствующим, что женщины в российской политике работают уже во многих учреждениях и ведомствах, в правительстве, парламенте. И вообще, это международная тенденция.
Кстати, вопрос о будущем президенте России – женщине – звучит не в первый раз. Его задавали и на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 14 апреля 2016 года. Девочка Алина из Оренбурга спросила главу государства, может ли женщина стать президентом России, «а то папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин».
Тогда Владимир Владимирович ответил, что не об Обаме надо думать, а о внутренних проблемах страны и о развитии экономики.
Что же касается женщины президента, то «с этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится», - не исключил Путин.
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