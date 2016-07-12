В Кремле снова заговорили о женщине – будущем президенте России

Кстати, вопрос о будущем президенте России – женщине – звучит не в первый раз. Его задавали и на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 14 апреля 2016 года. Девочка Алина из Оренбурга спросила главу государства, может ли женщина стать президентом России, «а то папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин».