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В Кремле снова заговорили о женщине – будущем президенте России

12 июля 2016, 19:59
Президентом Российской Федерации в будущем может стать женщина. Это «вполне возможно».

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков не исключил возможность, что в будущем у руля страны может стать женщина. Конституция этому не препятствует.

«Вполне возможно, - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. - Наверное, надо в первую очередь исходить из действующего законодательства. У нас в Конституции написано, кто может стать президентом. Какие-то гендерные различия отсутствуют»

Представитель Кремля также напомнил присутствующим, что женщины в российской политике работают уже во многих учреждениях и ведомствах, в правительстве, парламенте. И вообще, это международная тенденция.

Кстати, вопрос о будущем президенте России – женщине – звучит не в первый раз. Его задавали и на «Прямой линии с Владимиром Путиным» 14 апреля 2016 года. Девочка Алина из Оренбурга спросила главу государства, может ли женщина стать президентом России, «а то папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин».

Тогда Владимир Владимирович ответил, что не об Обаме надо думать, а о внутренних проблемах страны и о развитии экономики.

Что же касается женщины президента, то «с этими проблемами, может быть, женщина лучше всего и справится», - не исключил Путин.


Верхнее фото: иллюстрация

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