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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 России нанесли авиаудар

12 июля 2016, 22:29
Сообщение минобороны.

Во вторник, 12 июля, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, поднявшихся в воздух с аэродрома на территории РФ, нанесли мощный авиаудар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), расположенным восточней ПАЛЬМИРЫ, ЭС-СУХНЕ и АРАК. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.


Авиаудар был нанесен после того, как дислокация объектов ИГИЛ была подтверждена данными, полученными по каналам разведки. Уничтожен крупный лагерь боевиков, несколько складов с боеприпасами, боевые машины пехоты, автомобили с крупнокалиберными пулеметами и большое количество живой силы противника.

Бомбардировщики благополучно вернулись на свои аэродромы. До авиаудара о предстоящей операции были уведомлены все представители международной коалиции.



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