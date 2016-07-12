Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 России нанесли авиаудар

Во вторник, 12 июля, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, поднявшихся в воздух с аэродрома на территории РФ, нанесли мощный авиаудар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), расположенным восточней ПАЛЬМИРЫ, ЭС-СУХНЕ и АРАК. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Авиаудар был нанесен после того, как дислокация объектов ИГИЛ была подтверждена данными, полученными по каналам разведки. Уничтожен крупный лагерь боевиков, несколько складов с боеприпасами, боевые машины пехоты, автомобили с крупнокалиберными пулеметами и большое количество живой силы противника.
Бомбардировщики благополучно вернулись на свои аэродромы. До авиаудара о предстоящей операции были уведомлены все представители международной коалиции.