Обрушение казармы ВДВ в Омске: памяти 24 погибших

Напомним, трагедия в поселке Светлый произошла 12 июля, поздно вечером в воскресенье, после сигнала «отбой». Под завалами обрушившейся казармы оказались более 40 человек из числа военнослужащих. 23 человека погибли той же ночью, еще один десантник скончался впоследствии от травм в омской больнице.