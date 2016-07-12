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Обрушение казармы ВДВ в Омске: памяти 24 погибших

12 июля 2016, 12:14
Печальная дата.

Сегодня в Омске проходят траурные мероприятия, связанные с трагедией, произошедшей 12 июля 2015 года. Обрушение казармы 242 учебного центра ВДВ в поселке Светлый, гибель 24 десантников…

Как сообщает «12 канал», сегодня на территории учебного центра пройдут мероприятия, в которых примут участие родственники погибших, выжившие в трагедии военнослужащие, губернатор Омской области Виктор Назаров, командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Память погибших почтут минутой молчания, к памятной стеле возложат цветы.

Напомним, трагедия в поселке Светлый произошла 12 июля, поздно вечером в воскресенье, после сигнала «отбой». Под завалами обрушившейся казармы оказались более 40 человек из числа военнослужащих. 23 человека погибли той же ночью, еще один десантник скончался впоследствии от травм в омской больнице.



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