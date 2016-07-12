Найди смартфон на ковре – фотография свела мир с ума

Очередная всемирная загадка появилась на странице twitter.com/SpecsPost и мгновенно стала известна всему миру. На этот раз оптический казус связан с двумя предметами – ковром и смартфоном, «спрятанным» среди орнамента ковра. Есть еще один предмет – стол. Он, видимо, отвлекает внимание от основной цели.
Конечно, есть и хитрость – смартфон не видно сразу, потому что он скрыт в чехле, окрас которого повторяет окрас ковра. Если не пользоваться подсказками, то найти мобильное устройство на ковре почти невозможно.
Кстати, подобные оптические загадки в Интернете любят, и среди них есть весьма успешные. Некоторые из них так и не решены до сих пор. Точнее, решение конечно есть, но сторонников различных вариаций альтернативных ответов тоже достаточно.
К примеру, весной 2015 года весь мир гадал,
Весной 2016 года в мире вспомнили про «
И еще одна загадка: