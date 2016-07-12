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Найди смартфон на ковре – фотография свела мир с ума

12 июля 2016, 14:37
Снова всех обманули.

Очередная всемирная загадка появилась на странице twitter.com/SpecsPost и мгновенно стала известна всему миру. На этот раз оптический казус связан с двумя предметами – ковром и смартфоном, «спрятанным» среди орнамента ковра. Есть еще один предмет – стол. Он, видимо, отвлекает внимание от основной цели.

Конечно, есть и хитрость – смартфон не видно сразу, потому что он скрыт в чехле, окрас которого повторяет окрас ковра. Если не пользоваться подсказками, то найти мобильное устройство на ковре почти невозможно.


Кстати, подобные оптические загадки в Интернете любят, и среди них есть весьма успешные. Некоторые из них так и не решены до сих пор. Точнее, решение конечно есть, но сторонников различных вариаций альтернативных ответов тоже достаточно.

К примеру, весной 2015 года весь мир гадал, какого цвета платье купила в магазине жительница Шотландии. Некоторые определяли оттенок как «сине-черный», другие же возмущенно поправляли их, что платье однозначно «бело-золотистое».


Весной 2016 года в мире вспомнили про «жуткое селфи» с изображением двух людей. Голова одного из изображенных на фото неестественно повернута. Девушка умудряется смотреть как бы в обе стороны одновременно. Причем, первоисточник утверждает: «никакого фотошопа!»


И еще одна загадка: сколько девочек находится в зеркальной комнате? Среди вариантов ответа назывались совершенно разные числа от 2 до 12.



#Новости#Главное#Технологии#Общество
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