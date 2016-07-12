Какое количество секса является необходимым 18+

Обнаруженная взаимозависимость действует лишь в отношении мужчин, которые могут прожить до 80 лет при, как минимум, еженедельном занятии сексом. Согласно мнению ученых, еженедельный половой акт снижает вероятность смерти на 50% от инсульта, на 40% - от сахарного диабета, на 30% - от инфаркта.