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Какое количество секса является необходимым 18+

12 июля 2016, 08:27
Исследование ученых.

Ученые из Тайваня в ходе проведенного исследования обнаружили взаимосвязь между частотой занятия сексом и продолжительностью жизни.

Обнаруженная взаимозависимость действует лишь в отношении мужчин, которые могут прожить до 80 лет при, как минимум, еженедельном занятии сексом. Согласно мнению ученых, еженедельный половой акт снижает вероятность смерти на 50% от инсульта, на 40% - от сахарного диабета, на 30% - от инфаркта.

Исследователи отмечают, если по различным причинам у мужчины возрастом 65 лет партнерши для сексуальных отношений нет, то на 70% снижается вероятность дожить до 80 лет.

Определяющее влияние оказывает уровень тестостерона, влияющий на весь организм. В случае если показатели этого гормона низкие, то у мужчин увеличиваются вероятность получения инсульта.

У женщин зависимости между регулярностью занятия сексом и продолжительностью жизни учеными обнаружено не было.


Фото: иллюстрация

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