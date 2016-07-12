Extreme-Крым-2016: омские экстремалы пакуют чемоданы

Кроме соревновательной части программы участников и гостей «Extreme-Крым-2016» ждут мастер-классы, ночные танцевальные марафоны и выступления приглашенных артистов. За наградами, новыми впечатлениями и адреналином на Фестиваль ежегодно приезжают люди самых разных возрастов и сфер деятельности, профессионалы и любители экстремальных дисциплин, путешественники и просто искатели приключений.