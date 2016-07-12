Extreme-Крым-2016: омские экстремалы пакуют чемоданы

С 23 по 31 июля в Крыму состоится международный спортивный фестиваль, где дайверов, виндсёрферов, скейтеров, паркурщиков и граффитчиков будут ждать 27 тысяч квадратных метров экстремальных территорий.
Главное спортивное событие Крыма — четвертый международный фестиваль «Extreme-Крым-2016» — соберет на мысе Тарханкут (что в поселке Оленёвка) экстремалов из России, стран СНГ и других государств дальнего и ближнего зарубежья.
За 9 дней на огромной территории фестиваля встретятся поклонники 30-ти дисциплин — виндсёрфинга, кейтсёрфинга, сапсёрфинга, ховерборда, подводной охоты, роллер-спорта, скейтбординга, дёртджампинга, танцев, воркаута, паркура, дайвинга и других популярных молодежных увлечений.
Исходя из статистики прошлых лет организаторы (руководство Крыма при поддержке правительства России) ожидают увидеть на фестивале порядка 10 тысяч зрителей, взорам которых откроются 18 уникальных спортивных «локаций».
Кроме соревновательной части программы участников и гостей «Extreme-Крым-2016» ждут мастер-классы, ночные танцевальные марафоны и выступления приглашенных артистов. За наградами, новыми впечатлениями и адреналином на Фестиваль ежегодно приезжают люди самых разных возрастов и сфер деятельности, профессионалы и любители экстремальных дисциплин, путешественники и просто искатели приключений.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области