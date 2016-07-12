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Авария с маршруткой на выезде из Омска: рядом пожарные и две скорые

12 июля 2016, 11:32
ДТП в Кировском округе.

Очевидцы сообщают о ДТП в районе улицы 2-я Солнечная, около стелы на выезде из города: пассажирская Газель и ВАЗ. Рядом пожарная машина, две скорые и экипаж ДПС.

Подробности сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области:

Сегодня, 12 июля, в Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №345 и легкового автомобиля. Информация поступила в дежурную часть полиции около 8 утра.

По предварительной информации, 54-летний водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель-Некст» ехал по улице Электрификаторов в сторону улицы 2-я Солнечная. Далее водитель маршрутки не предоставил преимущества в движении водителю «ВАЗ-2115», 1976 г.р.

Итог ДТП: пассажиры «ВАЗа» – 34-летняя женщина, 56-летний мужчина и 5-летний мальчик – были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Опьянения у водителей выявлено не было. Микроавтобус двигался не по маршруту, без пассажиров. Проводится проверка.


Фото: vk.com/dtpomskru

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