Авария с маршруткой на выезде из Омска: рядом пожарные и две скорые

Очевидцы сообщают о ДТП в районе улицы 2-я Солнечная, около стелы на выезде из города: пассажирская Газель и ВАЗ. Рядом пожарная машина, две скорые и экипаж ДПС.
Подробности сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области:
Сегодня, 12 июля, в Кировском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки №345 и легкового автомобиля. Информация поступила в дежурную часть полиции около 8 утра.
По предварительной информации, 54-летний водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель-Некст» ехал по улице Электрификаторов в сторону улицы 2-я Солнечная. Далее водитель маршрутки не предоставил преимущества в движении водителю «ВАЗ-2115», 1976 г.р.
Итог ДТП: пассажиры «ВАЗа» – 34-летняя женщина, 56-летний мужчина и 5-летний мальчик – были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Опьянения у водителей выявлено не было. Микроавтобус двигался не по маршруту, без пассажиров. Проводится проверка.
Фото: vk.com/dtpomskru