В центре Омска разбились ВАЗ и Hyundai

Сегодня утром, 11 июля, в социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Омске этой ночью.
Авария случилась на пересечении ул. 20-я Линия и ул.10 лет Октября.
По сообщениям очевидцев, ВАЗ-21099 двигался по 10-летию в сторону центра на зеленый свет. В это же время водитель Hyundai Solaris, ехавший в направлении ул. Лермонтова, пересекал 10-летие по 20-й Линии на красный сигнал светофора. В результате столкновения оба автомобиля оказались сильно повреждены.
Очевидцы утверждают, что ДТП обошлось без жертв: пострадавших нет.
Верхнее фото: REGIK55 ОМСК
Фото в тексте: REGIK55 ОМСК, ЧП ОМСК