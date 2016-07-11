В центре Омска разбились ВАЗ и Hyundai

Авария случилась на пересечении ул. 20-я Линия и ул.10 лет Октября.

По сообщениям очевидцев, ВАЗ-21099 двигался по 10-летию в сторону центра на зеленый свет. В это же время водитель Hyundai Solaris, ехавший в направлении ул. Лермонтова, пересекал 10-летие по 20-й Линии на красный сигнал светофора. В результате столкновения оба автомобиля оказались сильно повреждены.