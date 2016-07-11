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В центре Омска разбились ВАЗ и Hyundai

11 июля 2016, 10:17
Ночное столкновение.

Сегодня утром, 11 июля, в социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Омске этой ночью.


Авария случилась на пересечении ул. 20-я Линия и ул.10 лет Октября.
По сообщениям очевидцев, ВАЗ-21099 двигался по 10-летию в сторону центра на зеленый свет. В это же время водитель Hyundai Solaris, ехавший в направлении ул. Лермонтова, пересекал 10-летие по 20-й Линии на красный сигнал светофора. В результате столкновения оба автомобиля оказались сильно повреждены.


Очевидцы утверждают, что ДТП обошлось без жертв: пострадавших нет.

Верхнее фото: REGIK55 ОМСК

Фото в тексте: REGIK55 ОМСК, ЧП ОМСК

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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