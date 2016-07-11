Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске на Маркса маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе

11 июля 2016, 08:44
ДТП в Ленинском округе.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе поступило в дежурную часть полиции 10 июля около 22 часов.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса №341 марки «Ford Transit», мужчина 1990 г.р., ехал по проспекту Маркса в сторону ж/д вокзала. В районе дома №54 произошел наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате, после ДТП омичу 1954 г.р. потребовалась медицинская помощь. В маршрутке находилось пять пассажиров. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/dtpomskru



#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20