В Омске на Маркса маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе поступило в дежурную часть полиции 10 июля около 22 часов.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса №341 марки «Ford Transit», мужчина 1990 г.р., ехал по проспекту Маркса в сторону ж/д вокзала. В районе дома №54 произошел наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате, после ДТП омичу 1954 г.р. потребовалась медицинская помощь. В маршрутке находилось пять пассажиров. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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