В Омске на Маркса маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе

Предварительно установлено, что водитель маршрутного микроавтобуса №341 марки «Ford Transit», мужчина 1990 г.р., ехал по проспекту Маркса в сторону ж/д вокзала. В районе дома №54 произошел наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.