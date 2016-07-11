В атмосферу Земли вторгся гигантский НЛО, пролетев мимо МКС

В объектив установленной на МКС видеокамеры попал НЛО. На опубликованном ролике видно, как неопознанный летающий объект медленно входит в земную атмосферу.
Уфолог, публикующий на видеохостинге YouTube под именем Streetcap1 ролики с необычными космическими явлениями, отметил, что заснятый МКС объект является НЛО или метеоритом.
Известный уфолог Скотт Уоринг назвал находку Streetcap1 интересной, отметив что, помимо гигантского НЛО, есть еще несколько вариантов того, чем мог являться обнаруженный объект, сообщает
Скотт Уоринг отметил, что за последние 6 лет видел большое количество видеозаписей с МКС, в связи с этим уфолог заявил, что попавший в объектив камеры объект не является метеоритом.
Американский уфолог, наряду с версией о НЛО, высказал предположение, что зафиксированный камерой МКС объект мог являться космической станцией Китая «Тяньгун-1», а может и «Тяньгун-2», которая должна была выводиться на орбиту в 2016 году.
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