Tele2 открывает новый канал продаж в телеком-отрасли

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает программу прямых продаж SIM-карт «Твой плюс». Любой желающий может стать партнером оператора и, привлекая новых абонентов, получать 10% от их расходов на сотовую связь.
Программа «Твой плюс» запущена в 61 регионе и работает по принципу crowd selling, представляющему собой новый технологичный вариант сетевого маркетинга. Прямые продажи – это эффективный и недорогой способ продвижения и реализации товаров, который применяют многие крупные компании по всему миру. В свою очередь, Tele2 стала первым российским оператором мобильной связи, кто начал использовать этот вид продаж в работе с абонентами.
Принять участие в программе «Твой плюс» могут клиенты любого оператора связи. Для этого сначала необходимо зарегистрироваться на сайте
Помимо этого, каждый привлеченный партнером абонент сам может стать участником программы «Твой плюс» и подключать новых клиентов. В этом случае «лидер» будет получать дополнительно 10% от заработка привлеченных им партнеров в течение всего срока действия проекта. Ограничений по размеру вознаграждения нет.
В личном кабинете на
Участники программы будут получать заработанные средства ежемесячно любым из удобных способов, например, на «Яндекс.Деньги», WebMoney и QIWI. Впоследствии вознаграждение будет перечисляться и на банковские карты. По результатам тестирования программы Tele2 рассмотрит возможность увеличения срока выплаты заработка. Также оператор планирует добавить в «Твой плюс» новые продукты и услуги, которые позволят партнерам увеличить потенциальный доход.
С помощью программы «Твой плюс» Tele2 планирует привлечь до конца года около 100 тысяч новых абонентов и за счет ее широкого распространения увеличить темпы подключений в целом. По итогам первого квартала 2016 года абонентская база оператора выросла на 1,1 млн человек. Tele2 – единственный оператор, показавший положительный прирост абонентской базы за три месяца 2016 года. При этом компания опережает конкурентов по темпам роста абонентской базы год к году.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Твой плюс» – это уникальная программа, благодаря которой каждый участник может получить вознаграждение, просто вдохновив друга, коллегу или знакомого на подключение к Tele2. По нашим расчетам, всего пять привлеченных абонентов принесут партнеру за восемь месяцев от 600 до 1000 руб. При этом в плюсе будут все − не только партнеры, но и привлеченные ими клиенты, ведь они смогут пользоваться качественными услугами и не переплачивать за мобильную связь. Кроме того, программа позволит оператору подключать новых качественных абонентов, потому что их выбор услуг Tele2 зачастую будет основываться на советах друзей. Пользователей компании всегда отличают высокий уровень лояльности и готовность рекомендовать услуги своего оператора другим. Показатель NPS (Net Promoter Score) у Tele2 традиционно является самым высоким в отрасли и по итогам первого квартала 2016 года составляет 39%, что на 6 п. п. больше, чем у ближайшего конкурента».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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