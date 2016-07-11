Tele2 открывает новый канал продаж в телеком-отрасли

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Твой плюс» – это уникальная программа, благодаря которой каждый участник может получить вознаграждение, просто вдохновив друга, коллегу или знакомого на подключение к Tele2. По нашим расчетам, всего пять привлеченных абонентов принесут партнеру за восемь месяцев от 600 до 1000 руб. При этом в плюсе будут все − не только партнеры, но и привлеченные ими клиенты, ведь они смогут пользоваться качественными услугами и не переплачивать за мобильную связь. Кроме того, программа позволит оператору подключать новых качественных абонентов, потому что их выбор услуг Tele2 зачастую будет основываться на советах друзей. Пользователей компании всегда отличают высокий уровень лояльности и готовность рекомендовать услуги своего оператора другим. Показатель NPS (Net Promoter Score) у Tele2 традиционно является самым высоким в отрасли и по итогам первого квартала 2016 года составляет 39%, что на 6 п. п. больше, чем у ближайшего конкурента».