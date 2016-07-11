Предприниматели созданы для того, чтобы делать мир лучше

Омские предприниматели смогут выкупить землю, на которой расположена их недвижимость, по льготной цене. Такое решение приняли областные власти. Это первая и пока единственная подобная мера поддержки в стране.
Таким образом в городе пытаются помочь малому и среднему бизнесу развивать свое дело в тяжелых экономических условиях. По мнению руководителя банка
– Ваш клиент – кто это?
– Наш клиент – это предприниматель. У него может быть маленький бизнес, состоящий из него одного. Это может быть тот, кого я называю сейчас «вынужденные предприниматели», когда люди регистрируют ИП просто потому, что так выгоднее: те, кто сдает квартиры, таксисты и так далее. Но нашими клиентами могут быть и вполне крупные организации с заводами, пароходами и тысячами сотрудников. Главное, что тот, вокруг кого мы все строим, – entrepreneur, предприниматель. Тот, кто старается создать что-то вокруг себя. Это люди-творцы, с очень интересным взглядом на жизнь, люди пробивные. Те, благодаря кому у нас на столе есть еда, благодаря кому мы все одеты – такие люди.
– Таксистов или тех, кто сдает квартиру, сложно назвать творцами?
– Если это люди, которые не воруют и не проявляют себя в жанре «распилить, оттащить в сторону» и так далее, то почему нет? Для них тоже в какой-то момент был выбор: что-то делать самостоятельно, самим, без вот этого нытья «А когда же нам правительство, страна, кто-то поможет?»
– Но много ли таких творческих, заряженных драйвом людей в России?
– Люди с драйвом и творцы есть всегда, независимо от системы. И предпринимательство – это очень живучая вещь. В советское время, когда за это сажали, люди все равно что-то мутили: выбивали себе хозрасчет, были какие-то халтурки, творческие лаборатории. Даже если по ним ездить катком, предприниматели все равно пробьются, как трава через асфальт. А сейчас все-таки за предпринимательскую деятельность не сажают.
– Предприимчивые люди будут всегда и везде - кому-то удается вести бизнес даже в Северной Корее. Но важно, сколько таких людей в обществе. В России, например, доля населения, занимающаяся бизнесом, ниже, чем в развитых странах. Как это влияет на рост вашего банка?
– Понятно, что если бы их было в сто раз больше, то и рынок был бы больше. Мне кажется, у нас еще очень много возможностей для роста, и еще куча клиентов не знает, как клево можно обслуживаться в банке, не мучаясь при этом со всеми банковскими системами, инфраструктурой и так далее.
– У вас коммерческий банк, который зарабатывает на том, что помогает делать деньги другим. При этом слоган вашей последней рекламной кампании: «Дело не в деньгах». Как это понимать?
– Когда мы наблюдали за своими собственными перипетиями (в 2014 году ЦБ неожиданно отозвал лицензию у «Банка24.ру», который делала нынешняя команда «Точки». – Прим.ред.) и за кучей бизнесов, то заметили, что действительно красивые, яркие проекты получаются у тех, кто не думает, сколько денег он может вытащить из бизнеса за эту неделю, в этом месяце или квартале. Когда людьми движет что-то большее, чем финансовая выгода, когда у того, что они делают, есть большой смысл, то появляется потрясающая сила.
Пример не из нашей жизни – компания, которая делает брауни (имеется в виду открытая в США в 1980-х годах пекарня Greyston. — Прим.ред.). Они говорят: «Мы нанимаем людей на работу не для того, чтобы делать брауни. Мы делаем брауни для того, что иметь возможность нанимать людей». Они расположены в достаточно депрессивном американском городке, их миссия - создавать рабочие места.
Когда мы думали про рекламную кампанию, как раз развивался сюжет с банкротством «Трансаэро». И было потрясающее интервью гендиректора авиакомпании «Сибирь», в котором он говорил, что «Сибирь» была готова взять на себя обязательства и купить «Трансаэро», даже несмотря на то, что там была отозвана лицензия эксплуатанта. Человек прямо говорил, что решение нелогичное с точки зрения бизнеса, но он считал, что так правильно для отрасли, так правильно для пассажиров. Это как раз тот порядок вещей, который мы хотели зацепить и вытащить наружу в нашей кампании.
– Ваш рекламный ролик, напоминающий об оркестре тонущего «Титаника», который играл на палубе до самого конца, был отчасти вдохновлен историей вашего предыдущего банка. Что это был за опыт и что вы из него вынесли?
– Самое главное, что мы вынесли: если есть идея и желание сделать что-то хорошо для клиента, то это помогает всплывать даже в кажущихся безысходными ситуациях. Есть два абсолютно разных посыла. Представьте сотрудников банка, которые в ответ на все твердили бы: «А чего вы хотите? Мы хотим денег заработать». Они просыпались бы с этой мыслью и шли с ней на работу. Да, они, наверное, и вправду зарабатывали бы деньги, но не факт, что от этого вокруг становилось лучше: коллегам, клиентам и так далее. Другой подход – когда команда говорит про клиентов и движима тем, чтобы создать что-то для клиентов. В этом много силы.
– Как вы боретесь за клиента с крупными банками?
– Мы крупнее многих. «Открытие» (владелец «Точки». – Прим. ред.) – четвертый по активам банк в стране и одна из крупнейших частных финансовых групп. Но решения, которые предлагаем мы, очень мобильные, очень лайтовые. Мы не гоняем клиента в офис, все можно делать удаленно. Мы делаем все для того, чтобы и маленький бизнес – даже индивидуальный предприниматель, и компании с тысячами сотрудников (у нас обслуживаются и те и другие) чувствовали себя комфортно.
Предприниматели ведь существуют не для того, чтобы разбираться с банком. Они созданы для того, чтобы делать мир лучше и при этом зарабатывать деньги, так? И наша задача – быть для них таким банковским сервисом, который будет радовать, вдохновлять и позволит делать все базовые вещи, не напрягаясь.
– Сейчас все банки, включая крупнейшие, играют на этом поле. Они предлагают своим клиентам удобные, хорошо сделанные мобильные приложения, удаленные решения и прочее. Чем вы лучше?
– Для большого, всеядного банка, не имеющего четкой специализации, жизнь представляется немного в другом свете. Они рассуждают примерно так: «Где нам больше заработать? Ой, уже неприлично иметь плохое приложение – давайте же сделаем хорошее!».
Например, у нас есть такая простая и удобная штука, которая называется «Отсканировать счет». Приходят счета: БИКи, ИННы, 20-значный номер счета, где куча нулей и надо не ослепнуть, пока их вбиваешь. Мы сделали возможность просто загрузить на веб-страничку файл со счетом или сфотографировать смартфоном и – он тут же распознается, его можно оплатить. Я думаю, одним этим мы сэкономили годы жизни предпринимателей и бухгалтеров. Спустя чуть ли не четыре года после того, как это сделала наша команда, такая функция появилась в мобильном приложении крупного в России банка. Мы рады, что наши клиенты получают что-то сразу, а у других банков – с задержкой в пятилетку.
– Есть какие-то услуги, которые пока никто не рынке не скопировал?
– У нас есть потрясающий (новое слово для этого) marketspace* под названием openplatforma.ru, который мы делаем для и совместно с «Открытием». Там есть возможность всем тысячам клиентов законнектиться друг с другом, выбрать бухгалтера, получить подарки от наших друзей: Google, Microsoft и других. Мы очень много вложили, чтобы это собрать.
Есть много красивых решений, которые мы делаем внутри наших систем. Это больше похоже на маленькие улучшения: тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Я по-прежнему считаю, что дело не в наборе функций. Все машины ездят одинаково, а дело все в том, как это все собрано, сделано и какой целостный опыт создает та или иная машина.
– 2010-е годы кажутся особенным периодом в плане отношений банков с клиентами: они стали дружелюбнее, а качество сервисов повысилось. Почему это произошло?
– Банки жили в мире, где все сильно росло, жили в иллюзии, что деревья будут расти до небес. Но потом хорошие клиенты закончились, и банки начали думать не просто о том, как бы заработать денег сейчас, а о том, как получить их завтра. А это значит, стали думать об источнике денег – о клиенте, об отношениях с клиентами и так далее.
– Банковский бизнес известен своей консервативностью. При этом вы и некоторые другие банки выбрали себе такой немного хулиганский имидж. Как вам удается его поддерживать на фоне более серьезных конкурентов?
– Мне кажется, такая постановка вопроса – что мы выбрали себе хулиганский имидж – неправильная. Мы себе выбрали имидж, который был за клиента. И иногда «за клиента» – это значит наперекор существующей традиции. Но это не про то, что мы хотели быть хулиганами.
– Вы таким образом пытаетесь привлечь более молодую аудиторию?
– Понятно, что молодой аудитории это ближе. Но жизнь так устроена, что те, кто вчера ходил в детский сад, сегодня ходят в школу, а завтра становятся предпринимателями и управляют компаниями. Когда-то бизнесмены были очень узкой прослойкой, но она день ото дня расширяется. Значит, растет число наших потенциальных клиентов. Это придает сил.
* Маркетспэйс
Фото: Игорь Гром
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