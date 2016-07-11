Предприниматели созданы для того, чтобы делать мир лучше

– Для большого, всеядного банка, не имеющего четкой специализации, жизнь представляется немного в другом свете. Они рассуждают примерно так: «Где нам больше заработать? Ой, уже неприлично иметь плохое приложение – давайте же сделаем хорошее!». «Точка» же рассуждает иначе. Смысл нашего существования: делать мир лучше для бизнеса и влиять на мир предпринимателя. Мы очень сфокусированы на предпринимателях, тех людях, которые что-то создают и что-то делают. И мы находим – именно для этих целей – какое-то решение, которое через два года становится стандартом.



Например, у нас есть такая простая и удобная штука, которая называется «Отсканировать счет». Приходят счета: БИКи, ИННы, 20-значный номер счета, где куча нулей и надо не ослепнуть, пока их вбиваешь. Мы сделали возможность просто загрузить на веб-страничку файл со счетом или сфотографировать смартфоном и – он тут же распознается, его можно оплатить. Я думаю, одним этим мы сэкономили годы жизни предпринимателей и бухгалтеров. Спустя чуть ли не четыре года после того, как это сделала наша команда, такая функция появилась в мобильном приложении крупного в России банка. Мы рады, что наши клиенты получают что-то сразу, а у других банков – с задержкой в пятилетку. «Точка» свою миссию выполняет.





– Есть какие-то услуги, которые пока никто не рынке не скопировал?



