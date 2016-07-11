Лучше, чем секс: хочу погорячее



Но такой «жидкий» шоколад был не дешёв, а «массы требовали». Поэтому твердый шоколад стал неимоверно популярен в первую очередь из-за своей цены. Но к легендарному «напитку богов» древних ацтеков шоколад не имеет никакого отношения, это надо запомнить сразу. Индейцы вообще не добавляли в горячий шоколад сахар, но клали ваниль и перец. То есть он был горьким, жгучим и невероятно полезным. И звали его «чоколатль», что в переводе означало «горькая вода».