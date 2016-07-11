Лучше, чем секс: хочу погорячее

Сегодня, 11 июля, во всем мире празднуется, пожалуй, самый вкусный праздник – Всемирный день шоколада World Chocolate Day. А значит, есть повод вспомнить историю и полезные свойства этого популярного продукта.
Шоколад шоколаду рознь. И наиболее полезные свойства шоколада можно получить только, если употреблять в пищу те виды, которые называют «горьким шоколадом». Чем выше содержание какао в сухом остатке, и чем менее сладок шоколад, тем больше от него пользы. Как минимум, это 70 процентов какао. И конечно, никаких вкусовых добавок, «идентичных натуральным».
До изобретения в начале 19 века голландским химиком Конрадом ван Гутеном процесса изготовления твердого шоколада (какао плюс какао-масло), это лакомство употребляли только в виде горячего напитка, приготовленного на основе какао-бобов.
Но такой «жидкий» шоколад был не дешёв, а «массы требовали». Поэтому твердый шоколад стал неимоверно популярен в первую очередь из-за своей цены. Но к легендарному «напитку богов» древних ацтеков шоколад не имеет никакого отношения, это надо запомнить сразу. Индейцы вообще не добавляли в горячий шоколад сахар, но клали ваниль и перец. То есть он был горьким, жгучим и невероятно полезным. И звали его «чоколатль», что в переводе означало «горькая вода».
Тем не менее, и недорогой аналог имеет свои преимущества. В составе твердого шоколада содержится вещество теобромин, полезное в первую очередь для работы сердца. Другое вещество фенилаланин является естественным женским афродизиаком. Именно из-за фенилаланина и считается, что шоколад «лучше, чем секс».
Действие шоколада как антидепрессанта происходит благодаря тому, что организм в ответ начинает вырабатывать «гормон счастья» серотонин, и эндорфины, притупляющие тревогу, боль и психологическое напряжение.
Плюс шоколад, а еще лучше горячий шоколад из натуральных какао-бобов, способен взбодрить сильнее, чем кофе. При этом никакого вреда шоколадное лакомство сердцу не принесет.
Конечно, и переусердствовать с употреблением шоколада не надо. Его советуют употреблять в первой половине дня, чтобы не перевозбуждать нервную систему к ночи. И еще момент – не забывайте о калорийности продукта. Горький шоколад «весит» аж 539 ккал.