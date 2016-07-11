Готовые квартиры с отделкой в Московском регионе

Мы решили предоставить слово реальному покупателю жилья, обладателю квартиры в жилом комплексе «Изумрудные холмы» от группы компаний
Игорь – клиент компании – раньше жил в Омске. О переезде задумался после того, как ему предложили интересную работу в Москве.
«Я рассмотрел множество вариантов и в самой Москве, и в пригороде, но остановился на ближнем Подмосковье. Внимание привлек масштабный жилой микрорайон
Комплекс возводит группа компаний «Эталон». «Этого застройщика знают в Омске: он работает на рынке около 30 лет. За это время было построено в общей сложности более 5 млн кв. м недвижимости. Ни одного скандала и задержки сроков сдачи домов! На территории России компания имеет 14 региональных представительств. Кстати, в кризис ГК «Эталон» не закрыла ни одного представительства».
Компания строит дома по надежной кирпично-монолитной технологии, используя технологию навесных вентилируемых фасадов. В квартире в любое время года находиться комфортно: зимой тепло, а летом прохладно.
Игорь искал готовую квартиру с отделкой. «Я рассмотрел множество сданных домов, но только в ГК «Эталон» нашел то, что искал. Выбрал двухкомнатную квартиру с полной отделкой. Отделка мне очень понравилась: качественные отделочные материалы, сантехника – все сделано аккуратно и, что называется, с душой.
Возможный вариант обстановки
В июле стоимость готовых квартир с отделкой в ЖК «Изумрудные холмы» начинается от 3,7 млн рублей*. Игорь приобрел квартиру в рассрочку до декабря 2023 г.**. В дальнейшем он планирует в качестве оплаты использовать материнский капитал. Кроме того, застройщик предлагает в июле скидки до 10%***.
«Я сравнивал цены в нескольких новостройках, на вторичном рынке – предложение ГК «Эталон» оказалось наиболее выгодным. Есть и военная ипотека, и специальные дополнительные скидки в июле для жителей регионов России: на объекты в Петербурге - 30 000 руб., на объекты в Московском регионе – 40 000 руб.»***.
Более подробную информацию обо всех предложениях можно также найти на сайте
* Стоимость действительна при 100% оплате 1-комн. кв. (37.8 кв. м). Кол-во квартир ограниченно.
** Рассрочка предоставляется застройщиком ЗАО «Затонское».
*** Предложение действует с 01.07.2016 по 31.07.2016. Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru.
Приобретение квартир в ЖК «Изумрудные холмы» осуществляется путем заключения договора КП.
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