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Готовые квартиры с отделкой в Московском регионе

11 июля 2016, 10:12
Готовые квартиры с отделкой в Московском регионе

Мы решили предоставить слово реальному покупателю жилья, обладателю квартиры в жилом комплексе «Изумрудные холмы» от группы компаний «Эталон».

Игорь – клиент компании – раньше жил в Омске. О переезде задумался после того, как ему предложили интересную работу в Москве.


«Я рассмотрел множество вариантов и в самой Москве, и в пригороде, но остановился на ближнем Подмосковье. Внимание привлек масштабный жилой микрорайон Изумрудные холмы в Красногорске. Понравилось то, что Красногорск – самодостаточный город, там есть садики, школы, магазины. Вместе с тем и в «Изумрудных холмах» активно возводится социальная инфраструктура. К тому же большая часть корпусов уже сдана, в них живут люди, работают магазины, предприятия бытового обслуживания. Поездка до ближайшей станции московского метро на общественном транспорте занимает около 20-25 минут».



Комплекс возводит группа компаний «Эталон». «Этого застройщика знают в Омске: он работает на рынке около 30 лет. За это время было построено в общей сложности более 5 млн кв. м недвижимости. Ни одного скандала и задержки сроков сдачи домов! На территории России компания имеет 14 региональных представительств. Кстати, в кризис ГК «Эталон» не закрыла ни одного представительства».
Компания строит дома по надежной кирпично-монолитной технологии, используя технологию навесных вентилируемых фасадов. В квартире в любое время года находиться комфортно: зимой тепло, а летом прохладно.

Игорь искал готовую квартиру с отделкой. «Я рассмотрел множество сданных домов, но только в ГК «Эталон» нашел то, что искал. Выбрал двухкомнатную квартиру с полной отделкой. Отделка мне очень понравилась: качественные отделочные материалы, сантехника – все сделано аккуратно и, что называется, с душой.

Возможный вариант обстановки


В июле стоимость готовых квартир с отделкой в ЖК «Изумрудные холмы» начинается от 3,7 млн рублей*. Игорь приобрел квартиру в рассрочку до декабря 2023 г.**. В дальнейшем он планирует в качестве оплаты использовать материнский капитал. Кроме того, застройщик предлагает в июле скидки до 10%***.


«Я сравнивал цены в нескольких новостройках, на вторичном рынке – предложение ГК «Эталон» оказалось наиболее выгодным. Есть и военная ипотека, и специальные дополнительные скидки в июле для жителей регионов России: на объекты в Петербурге - 30 000 руб., на объекты в Московском регионе – 40 000 руб.»***.

Более подробную информацию обо всех предложениях можно также найти на сайте www.lenspecsmu.ru или по телефону: 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).


* Стоимость действительна при 100% оплате 1-комн. кв. (37.8 кв. м). Кол-во квартир ограниченно.
** Рассрочка предоставляется застройщиком ЗАО «Затонское».
*** Предложение действует с 01.07.2016 по 31.07.2016. Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru.
Приобретение квартир в ЖК «Изумрудные холмы» осуществляется путем заключения договора КП.

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