Готовые квартиры с отделкой в Московском регионе



«Я рассмотрел множество вариантов и в самой Москве, и в пригороде, но остановился на ближнем Подмосковье. Внимание привлек масштабный жилой микрорайон Изумрудные холмы в Красногорске. Понравилось то, что Красногорск – самодостаточный город, там есть садики, школы, магазины. Вместе с тем и в «Изумрудных холмах» активно возводится социальная инфраструктура. К тому же большая часть корпусов уже сдана, в них живут люди, работают магазины, предприятия бытового обслуживания. Поездка до ближайшей станции московского метро на общественном транспорте занимает около 20-25 минут».