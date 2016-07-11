Авангард подписал из НХЛ забивного форварда и габаритного защитника

Омский «Авангард» усилился сразу двумя хоккеистами из НХЛ – центрфорвардом Дереком Роем и защитником Евгением Медведевым, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с канадским 33-летним нападающим подписан сроком на один год. За океаном Рой выступал в составе команд «Баффало Сайбрз» (Buffalo Sabres), «Даллас Старз» (Dallas Stars), «Ванкувер Кэнакс» (Vancouver Canucks), «Сент-луис Блюз» (St. Louis Blues), «Нэшвилл Предаторз» (Nashville Predators). В общей сложности в НХЛ форвард провел 787 матчей, набрав 551 (196+355) очко.
В завершившемся сезоне Дерек Рой защищал цвета хоккейного клуба «Берн», канадский форвард сыграл 49 матчей, записав на свой лицевой счет 12 голов и 30 результативных передач.
Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев заявил официальному сайту омского клуба, что Рой способен сильно играть как с шайбой, так и без нее, благодаря умелому владению клюшкой и высокому игровому интеллекту. Кроме того, обращается внимание на умение форварда эффективно действовать на пятачке.
Также омский «Авангард» подписал двухлетнее соглашение с защитником Евгением Медведевым, который в последнем сезоне выступал в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (Philadelphia Flyers). 33-летний игрок обороны является двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также двукратным чемпионом мира в составе нашей сборной.
В завершившемся сезоне Евгений Медведев провел 45 матчей в составе «Филадельфии», в которых отметился 4 голами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+5».
Касательно подписания 33-летнего российского защитника Виктор Шалаев отметил в качестве сильных сторон хоккеиста умение сделать первый пас, а также его катание, габариты и грамотный выбор позиции. К команде игрок обороны должен присоединиться 15 июля.
Фото: insidehockey.com