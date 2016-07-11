Авангард подписал из НХЛ забивного форварда и габаритного защитника

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев заявил официальному сайту омского клуба, что Рой способен сильно играть как с шайбой, так и без нее, благодаря умелому владению клюшкой и высокому игровому интеллекту. Кроме того, обращается внимание на умение форварда эффективно действовать на пятачке.