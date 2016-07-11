12-летний омич скончался от сердечного приступа во время прогулки

Ранее в омских СМИ было опубликовано сообщение, что в Муромцевском районе 12-летний мальчик погиб от удара молнии . Доследственную проверку проводят следователи.



Смерть ребенка была зафиксирована около 15 часов 10 июля в Муромцевской ЦРБ. Предварительно: мальчику стало плохо во время прогулки. У него имелся врожденный порок сердца. Ребенок был доставлен в районную больницу, где он скончался, вероятнее всего, от сердечного приступа.



Его тело было осмотрено, гулявшие с ним дети опрошены. Сведений о том, что причиной смерти могла стать молния, получено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будут установлены точные причины смерти мальчика.