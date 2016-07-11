Город55
ГлавноеВсе новости

12-летний омич скончался от сердечного приступа во время прогулки

11 июля 2016, 13:27
Подробности случившегося.

Ранее в омских СМИ было опубликовано сообщение, что в Муромцевском районе 12-летний мальчик погиб от удара молнии. Доследственную проверку проводят следователи.

Смерть ребенка была зафиксирована около 15 часов 10 июля в Муромцевской ЦРБ. Предварительно: мальчику стало плохо во время прогулки. У него имелся врожденный порок сердца. Ребенок был доставлен в районную больницу, где он скончался, вероятнее всего, от сердечного приступа.

Его тело было осмотрено, гулявшие с ним дети опрошены. Сведений о том, что причиной смерти могла стать молния, получено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будут установлены точные причины смерти мальчика.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Происшествия
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20